Funerali Napolitano, Letta: ‘Mi piace immaginare che lassù possa chiarirsi con Berlusconi’ (VIDEO)

“Mi piace immaginare che incontrandosi lassù possano dirsi quanto non si dissero quaggiù. E placata la polemica possano anche chiarirsi e ritrovarsi nella luce”.

Gianni Letta ha ricordato il non facile rapporto tra Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi: ‘Spero si ritrovino nella luce’

Lo ha affermato Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo in Aula alla Camera in occasione dei funerali laici del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano in riferimento al suo rapporto con Silvio Berlusconi sottolineando che nonostante avessero due storie distanti e venissero da mondi opposti lavorarono nel segno del rispetto tra il 2008 e il 2011 quando si trovarono a ricoprire i ruoli di massima responsabilità dello Stato: Presidente della Repubblica e Premier.

“Poteva essere difficile quella convivenza e non fu sempre facile, non mancarono i momenti di tensione, e neppure le polemiche, anche se quelle più aspre sarebbero venute dopo. Ma da tutte due le parti non vennero mai meno la volontà e la forza di mantenere il rapporto nei binari della correttezza istituzionale” – ha aggiunto Gianni Letta.

‘La convivenza non fu sempre facile, non venne mai meno la volontà di mantenere il rapporto nei binari della correttezza’

“Giorgio Napolitano non intese mai il ruolo di Presidente della Repubblica in senso meramente notarile. Esercitò pienamente i suoi poteri e la sua capacità di indirizzo, in modo forse diverso da alcuni dei suoi predecessori ma senza mai venir meno a un rigoroso rispetto delle forme e dei limiti fissati dalla Costituzione”.