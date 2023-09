Papa Francesco difeso da Cacciari sul mancato segno della croce davanti al feretro di Napolitano

“Il Papa ha reso omaggio a un Presidente della Repubblica con il quale era in affettuosi rapporti. E l’ha fatto rispettando le volontà di quest’ultimo”. Così il filosofo e opinionista Massimo Cacciari all’Adnkronos, commentando la visita di Papa Francesco alla camera ardente di Giorgio Napolitano.

Massimo Cacciari sul mancato segno della croce di Papa Francesco in Senato: ‘Sa che Napolitano non è credente, polemica inutile’

Il Pontefice, recatosi nella sala dei caduti di Nassiriya al Senato, dove fino a domani sarà custodito il feretro del presidente emerito della Repubblica, ha scelto di non farsi il segno della croce. “Come si può pensare di fare polemica su una cosa del genere?

Il segno della croce non c’è stato perché il Papa sa che Napolitano non era credente, inutile ribadirlo, ci sarà anche un funerale laico proprio per questa ragione…quindi perché farlo?” – ha aggiunto Massimo Cacciari. “Inoltre, non si trovava in chiesa ma al Senato della Repubblica, quindi a maggior ragione non vedo quale sia la necessità. É talmente stupido polemizzare su una cosa del genere”