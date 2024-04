Gallarate, ex poliziotto uccide la moglie e si toglie la vita: erano sposati da 50 anni

Tragedia a Gallarate nel Varesotto: una coppia di 70enni, marito e moglie, è stata trovata morta in casa venerdì 5 aprile dal figlio. Si tratterebbe di un omicidio suicidio. Roberto Iuliano, ex poliziotto, ha sparato alla moglie Nadia Gentili con una pistola regolarmente detenuta, poi ha rivolto l’arma verso se stesso togliendosi la vita.

Omicidio suicidio a Gallarate: il 70enne Roberto Iuliano ha sparato e ucciso Nadia Gentili

Secondo indiscrezioni, la morte risalirebbe ad alcuni giorni. É accaduto in via Sacconaghi nella villa dove la coppia viveva da anni. Non riuscendo a contattare i genitori, Il figlio della coppia è andato a trovarli a casa facendo la drammatica scoperta. I carabinieri della compagnia di Gallarate e del comando provinciale di Varese, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Susanna Molteni, nella notte, insieme alla Scientifica, hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso. Escluso l’intervento di terzi nella tragedia: la villa non presenta segni di effrazione, né vi sono tracce di un’aggressione o di una rapina. L’autorità giudiziaria ha sequestrato la casa e le salme dei due coniugi.

Il giallo del movente, i vicini: ‘Una coppia affiatata’

I coniugi erano sposati da oltre 50 anni, nessun pregresso di violenza, nessuno screzio. I vicini parlano di una coppia affiatata, nessun particolare litigio, persone gentili e riservate. I militari sentiranno familiari e conoscenti per cercare di appurare cosa abbia armato la mano di Roberto Iuliano e uccidere Nadia Gentili. Al vaglio anche la situazione clinica della coppia per accertare se uno dei due soffrisse di una particolare patologia.