Il portiere del Bayern Sven Ulreich perde il figlio Len ad appena 6 anni, ancora un dramma nel calcio

Grave lutto per Sven Ulreich, morto il figlio ad appena 6 anni

Sven Ulreich annuncia la perdita del figlio Len: “Un dolore profondo e indescrivibile”

Un’altra tragedia familiare scuote il mondo del calcio dopo la scomparsa nei giorni scorsi dei figli di Julio Sergio (ex Roma) e Verreth (Bari). Un grave lutto ha colpito il portiere del Bayern Monaco, Sven Ulreich, che ha comunicato la scomparsa del figlio Len, morto a soli sei anni dopo aver lottato contro una lunga e grave malattia. Un annuncio arrivato attraverso un toccante post sui social condiviso insieme alla moglie Lisa.

“Con profonda tristezza annunciamo che nostro figlio Len è mancato alcune settimane fa dopo una lunga e grave malattia. Rendere pubblica questa notizia è per noi una decisione estremamente difficile, ma rappresenta un passo importante per portare chiarezza nel nostro ambiente e nei confronti dell’opinione pubblica”, hanno scritto i coniugi Ulreich.

Il supporto del Bayern e dei tifosi

Il messaggio prosegue con un ringraziamento rivolto a tutte le persone che hanno supportato la famiglia in silenzio, tra cui amici, parenti e soprattutto il Bayern Monaco, il club dove Ulreich milita da anni e che ha scelto di proteggere la privacy del portiere in questi mesi difficili.

“Insieme a nostra figlia stiamo cercando, passo dopo passo, di ritrovare la strada verso la vita”, si legge ancora nel comunicato. “Ringraziamo le nostre famiglie, gli amici e il Bayern per la discrezione e il supporto dimostrato: significa molto per noi.”

Rinnovo fino al 2026: un segno di fiducia e continuità

Nonostante il periodo difficile, proprio in questi giorni è arrivato anche un importante segnale di stima: Ulreich ha rinnovato il contratto con il Bayern fino al 2026, entrando così nella sua decima stagione con i campioni di Germania.

Il direttore sportivo Max Eberl ha espresso parole di grande considerazione nei confronti del portiere:

“Sven Ulreich è l’affidabilità personificata. Mantiene le promesse, nel vero senso della parola. Personaggi come lui sono un vantaggio per ogni squadra. Siamo molto felici di averlo con noi per un’altra stagione”.

Sven Ulreich has announced that his son, Len, passed away a few weeks ago. pic.twitter.com/kc9QBSg32H — Football24/7 (@foet247europa) August 1, 2025

Carriera solida e spirito da veterano

Ulreich, che compirà 37 anni il 3 agosto, ha iniziato la sua carriera professionistica con lo Stoccarda, prima di trasferirsi nel 2015 al Bayern Monaco. Dopo una breve parentesi all’Amburgo SV nella stagione 2020-2021, è tornato a vestire la maglia dei bavaresi.

Ad oggi ha totalizzato 103 presenze ufficiali con il Bayern, vincendo nove Bundesliga, tre Coppe di Germania e la Champions League nel 2020. Sempre pronto a rispondere quando chiamato in causa, è stato un riferimento silenzioso e costante nello spogliatoio, alle spalle del capitano Neuer.

Vita privata: una famiglia colpita, ma unita

Ulreich e la moglie Lisa hanno un’altra figlia, Malia, nata nel gennaio 2016. Il piccolo Len, scomparso prematuramente, era nato nel novembre 2018. Il messaggio condiviso sui social evidenzia la volontà della famiglia di ricostruire giorno dopo giorno un equilibrio, pur nel dolore:

“Insieme a nostra figlia stiamo cercando, passo dopo passo, di ritrovare la strada verso la vita”.

Ulreich ha anche ribadito la richiesta di rispetto per la privacy:

“Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi. Vi preghiamo cortesemente di astenervi da ulteriori richieste o dichiarazioni“.

Ritorno in campo? Resta da capire se ci sarà contro il Lione

In questo contesto personale delicatissimo, resta incerta la presenza di Ulreich nella prossima amichevole del Bayern Monaco contro l’Olympique Lione, prevista per sabato. Il club, in ogni caso, ha già dimostrato di voler gestire la situazione con massima sensibilità.