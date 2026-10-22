Virginia, bimbo di 4 anni sbranato dal cane: il fratello di 11 anni ha tentato di salvarlo

Il piccolo Garcia Welch

Garcia Welch è morto dopo l’aggressione di un American Bully mentre trascorreva il weekend dal padre

Ha visto il fratellino in pericolo e ha cercato disperatamente di fermare l’aggressione, ma non è riuscito a salvarlo. Gabriel Welch, 11 anni, ha assistito alla morte del piccolo Garcia, appena 4 anni, ucciso dall’attacco di un cane nella contea di Louisa, in Virginia, negli Stati Uniti. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e lasciato il fratello maggiore alle prese con il trauma di quei momenti.

Il bambino è stato aggredito domenica 18 ottobre, mentre trascorreva il fine settimana a casa del padre. Quando gli agenti dello sceriffo sono arrivati sul posto, hanno trovato Garcia gravemente ferito e il cane, un esemplare di razza American Bully, ancora intento ad azzannarlo. Per fermare l’attacco, le forze dell’ordine hanno dovuto sopprimere l’animale.

I soccorritori hanno trasportato il piccolo in una zona predisposta per il trasferimento in elicottero verso l’ospedale. Garcia è stato dichiarato morto prima ancora di poter essere caricato sul velivolo.

Il fratello ha cercato di fermare il cane

A raccontare il dramma vissuto dal bambino più grande è stata la zia, Cynthia Russ, che ha riferito di aver parlato con lui poche ore dopo la tragedia.

«Quella sera ho parlato con mio nipote e lui piangeva e urlava», ha ricordato la donna, spiegando che Gabriel aveva cercato di intervenire per salvare il fratellino.

Il racconto restituisce la dimensione di una tragedia che ha colpito due bambini: uno non è sopravvissuto all’aggressione, l’altro si è trovato ad assistere a una scena sconvolgente senza riuscire a impedire il peggio.

La famiglia sta ancora cercando di ricostruire che cosa sia successo. «C’è molta confusione su come ciò sia potuto accadere, sul perché sia accaduto», ha spiegato la zia, sottolineando che restano numerose domande senza risposta.

«Era dolce e gentile»: il ricordo di Garcia

Mentre proseguono gli accertamenti, i familiari ricordano il bambino per il suo carattere solare e la capacità di conquistare chiunque incontrasse.

«Era un ragazzo meraviglioso. Era divertente, dolce e gentile e faceva amicizia ovunque. Semplicemente, non meritava tutto questo», ha dichiarato Cynthia Russ.

Garcia amava la musica, dipingere e giocare ai videogiochi con il fratello maggiore. Aveva appena iniziato la scuola materna alla Thomas Jefferson Elementary School, dove aveva già lasciato un ricordo positivo.

Il preside, Jesse Cleaver, ha scritto alla comunità scolastica che, nonostante il bambino fosse arrivato da poco, la sua personalità gentile, amichevole e rispettosa aveva già fatto una grande impressione su chi gli stava intorno.

La madre, Cathleen Russ, ha ricordato anche i momenti quotidiani trascorsi insieme, come le passeggiate verso la fermata dell’autobus per andare a prendere Gabriel. Piccoli gesti familiari che oggi assumono un significato doloroso.

Le domande sulla tragedia e le indagini

Garcia si trovava a casa del padre, Barry Welch, per il fine settimana. La madre ha riferito che, dopo la recente separazione, i genitori avevano stabilito un accordo formale per l’affidamento dei figli. Secondo quanto raccontato dalla donna, ha appreso dell’accaduto attraverso una telefonata ricevuta da una persona esterna alla famiglia.

Restano da chiarire diversi aspetti dell’aggressione. Lo sceriffo della contea di Louisa non ha reso pubblici tutti i dettagli della dinamica né ha precisato a chi appartenesse il cane e quali adulti fossero presenti al momento dei fatti.

L’indagine è ancora in corso e le autorità non hanno confermato ulteriori elementi che permettano di ricostruire con certezza come l’animale abbia aggredito il bambino.

Intanto, la famiglia deve fare i conti con una perdita devastante. Garcia aveva appena iniziato il suo percorso scolastico e aveva davanti a sé un’infanzia ancora tutta da vivere. A ricordarlo, oggi, sono soprattutto il suo sorriso, la sua dolcezza e il legame con il fratello maggiore, che ha tentato fino all’ultimo di proteggerlo.