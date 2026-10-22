Reggio Emilia, Orazio Vinci muore a 35 anni: la gara di solidarietà per la compagna e il figlio di un anno

Orazio Vinci

Originario di Messina, lavorava da Iperceramica ed era diventato un punto di riferimento per chi lo conosceva

Una vita spezzata a soli 35 anni, un figlio di appena un anno e una famiglia che ora deve affrontare un dolore immenso. A Reggio Emilia la scomparsa improvvisa di Orazio Vinci, originario di Messina, ha lasciato sgomenti amici, colleghi e quanti avevano imparato a conoscerlo nella città emiliana. E mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio, la comunità si è mobilitata per offrire un aiuto concreto ai suoi cari.

Per sostenere la compagna Roberta e il piccolo Edoardo, alcuni amici hanno promosso una raccolta fondi online dal titolo “Per Orazio”. L’iniziativa, attivata sulla piattaforma 4fund.com, ha raccolto in poche ore numerose adesioni, comprese quelle di persone che non avevano conosciuto direttamente il giovane, ma sono rimaste colpite dalla sua storia.

La raccolta fondi per Roberta e il piccolo Edoardo

L’obiettivo è dare un sostegno alla famiglia in un momento particolarmente difficile, anche sul piano economico. La perdita improvvisa di Vinci lascia infatti la compagna e un bambino ancora piccolissimo, che aveva appena un anno.

L’appello alla solidarietà è stato condiviso anche sui social, con un invito a contribuire secondo le proprie possibilità. «Chiunque volesse fare un piccolo gesto di solidarietà per aiutare la sua famiglia in questo momento di immenso dolore può contribuire, anche con poco. Ogni aiuto è prezioso», è il messaggio diffuso da una conoscente.

La campagna, chiamata “Per Orazio”, ha superato la soglia dei 6mila euro secondo gli aggiornamenti riportati nelle informazioni disponibili. Tra le donazioni ci sono quelle di amici e persone vicine alla famiglia, ma anche gesti di solidarietà arrivati da chi si è riconosciuto nella storia di un uomo giovane, compagno e padre.

Per trovare l’iniziativa è possibile cercare “Per Orazio” direttamente sulla piattaforma 4fund.com.

Da Messina a Reggio Emilia, una vita costruita con il lavoro

Originario della Sicilia, Orazio Vinci aveva trovato a Reggio Emilia il luogo in cui vivere e lavorare. Era dipendente del punto vendita Iperceramica di via Fratelli Cervi, dove si era fatto apprezzare per la professionalità e la gentilezza.

Chi gli voleva bene lo ricorda come una persona disponibile e generosa, pronta a dare una mano agli altri. Qualità che oggi emergono nei tanti messaggi pubblicati online, insieme all’incredulità per una morte arrivata troppo presto.

La sua scomparsa ha colpito anche chi non lo conosceva personalmente. Tra i commenti alla raccolta fondi c’è chi ha raccontato di essersi sentito vicino alla famiglia per la comune origine messinese e per la presenza di un figlio piccolo. Un gesto che testimonia come, in queste ore, il dolore privato abbia trovato una risposta nella solidarietà di una comunità più ampia.

L’ultimo saluto nella chiesa di Pieve Modolena

I funerali di Orazio Vinci sono fissati per venerdì 23 ottobre alle 16. Il corteo partirà dalla Casa funeraria Croce Verde, in via della Croce Verde 1, a Reggio Emilia, per raggiungere la chiesa di Pieve Modolena, dove sarà celebrata la messa.

La camera ardente è stata allestita nella struttura funeraria per consentire ad amici, conoscenti e colleghi di stringersi attorno ai familiari e rivolgere al trentacinquenne l’ultimo saluto.

Resta il dolore per una perdita che ha colpito una famiglia giovane e una rete di persone che gli erano legate. In attesa dei funerali, la raccolta fondi rappresenta un modo concreto per trasformare l’affetto e il ricordo di Orazio in un aiuto per Roberta e per il piccolo Edoardo, chiamati ad affrontare un futuro improvvisamente cambiato.