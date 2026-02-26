Gela, studente colpito con un martello a scuola: choc all’Ettore Maiorana, ombra di bullismo

L'aggressione all'istituto Ettore Majorana di Gela

La campanella della ricreazione, all’Istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, ieri mattina non ha segnato una pausa, ma l’inizio di un incubo. Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di un anno più grande. Un gesto improvviso, violento, che ha squarciato la normalità scolastica e riaperto una ferita che l’Italia conosce bene: quella del disagio giovanile che degenera.

Il ragazzo ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Ma la ferita più profonda, oggi, è quella che attraversa un’intera comunità.

Le ipotesi degli investigatori

Secondo i primi accertamenti della Polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme ai sanitari, l’aggressore avrebbe portato il martello da casa. Un dettaglio che cambia la prospettiva: non un oggetto trovato per caso, ma un elemento introdotto volontariamente nell’istituto.

Gli investigatori del commissariato locale stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto ascoltando docenti e compagni di classe. Il quindicenne ritenuto responsabile è stato accompagnato negli uffici di polizia e verrà sentito dalla Procura per i minorenni di Caltanissetta.

Emergerebbe un possibile contesto di bullismo. Non un litigio estemporaneo, dunque, ma un clima di tensioni pregresse. Il giovane avrebbe già manifestato in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico. Tutto però è ancora al vaglio degli inquirenti.

Aggressione durante la ricreazione: cosa è successo all’Istituto Maiorana di Gela?

L’episodio si è verificato durante la pausa delle lezioni, uno dei momenti più affollati e apparentemente spensierati della giornata. Proprio lì, tra corridoi e cortili, sarebbe esplosa la lite.

Il colpo alla testa ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Docenti e personale scolastico hanno attivato i soccorsi. L’istituto è rimasto sotto shock, mentre gli agenti delimitavano l’area e raccoglievano le prime testimonianze.

Il ferito è ora in osservazione all’ospedale di Gela. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione clinica, ma resta la gravità simbolica del gesto.

Bullismo e violenza nelle scuole: episodio isolato o campanello d’allarme?

La domanda che attraversa Gela — e non solo — è inevitabile: si tratta di un caso isolato o dell’ennesimo segnale di un malessere più profondo?

Negli ultimi anni il tema della violenza giovanile è tornato con forza nel dibattito pubblico. Episodi che un tempo si consumavano nel silenzio oggi esplodono tra social network e cronache locali. Ma qui non si parla di uno smartphone strappato o di un insulto registrato: qui c’è un martello.

Il fatto che l’oggetto sia stato portato da casa introduce un elemento di premeditazione che la magistratura dovrà valutare con attenzione. Al tempo stesso, il presunto contesto di bullismo obbliga a una riflessione più ampia: quali strumenti hanno le scuole per intercettare i segnali di disagio prima che diventino violenza?

Indagini in corso a Gela: quali saranno i prossimi sviluppi?

La Procura per i minorenni dovrà ora chiarire responsabilità e movente. Verranno analizzati eventuali precedenti disciplinari, chat, testimonianze. Ogni dettaglio potrebbe essere decisivo per comprendere se si sia trattato di un’escalation improvvisa o dell’epilogo di una tensione protratta.

Intanto, l’istituto Maiorana prova a tornare alla normalità. Ma l’eco di quel colpo resta sospesa nei corridoi.

Gela si interroga, i genitori chiedono risposte, la scuola si trova ancora una volta al centro di un equilibrio fragile tra educazione e controllo, prevenzione e repressione.

Perché un martello in uno zaino non è solo un oggetto: è il segnale che qualcosa, prima, non è stato visto.