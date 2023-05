Laura Pausini, i genitori spalano il fango a Solarolo: ‘L’esempio di una vita’

Tanti artisti sono scesi in campo a sostegno dell’Emilia Romagna messa in ginocchio dall’alluvione che ha seminato morte e distruzione. I genitori di Laura Pausini hanno indossato stivali e giacconi ed hanno iniziato spalare il fango che ha travolto la sua Solarolo, in provincia di Ravenna.

Laura Pausini ha pubblicato lo scatto dei genitori mentre spalano il fango

L’artista ha pubblicato uno scatto che ritrae i congiunti, Fabrizio Pausini (ex concorrente di The Voice) e Gianna Ballardini, mentre puliscono la sede del fanclub della cantante. “Mamma e Babbo. L’esempio di una vita”. La commozione dell’artista per la sua regione si sente tutta, e manifesta il suo supporto all’Emilia Romagna.

La sua Solarolo è tra i paesi coinvolti dall’alluvione che sta colpendo l’area in questi giorni e dai social Pausini ha invitato alla mobilitazione, sostenendo la raccolta fondi a favore delle persone e delle comunità colpite dalle alluvioni e dalle frane organizzata dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e alla protezione civile dell’Emilia-Romagna.

L’appello e il sostegno della cantante per l’Emilia Romagna

Postando altre foto di Solarolo allagata, in bianco e nero poi, ha commentato: “Questa è Elisa, la mia amica e compagna di scuola, e questa è la mia Solarolo. Ma oggi sono così tanti paesi e città dell’Emilia Romagna.

Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto” – ha riferito Laura Pausini .