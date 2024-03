Genova, sequestra e aggredisce ragazza conosciuta su un sito di incontri: salvata da amica

Aveva ‘agganciato’ una ragazza tramite un sito di incontri, l’ha invitata a cena nella sua abitazione e una volta arrivata nell’appartamento l’ha sequestrata in casa cercando di violentarla.

La vicenda si è consumata a Genova nella notte tra il 13 ed il 14 marzo i carabinieri della Stazione di Genova Sampierdarena hanno salvato una ragazza di 30 anni e arrestato il suo aggressore, un 21enne romeno, ora accusato di violenza sessuale e sequestro di persona. Quando ha visto che il giovane stava diventando aggressivo, ha mandato la posizione del luogo dove si trovava a un’amica che ha provato a raggiungerla.

L’amica, non riuscendo a individuare l’abitazione, ha chiamato i carabinieri. Anche i militari dell’Arma, arrivati sul posto, hanno avuto qualche difficoltà a trovare l’appartamento finché non hanno visto una finestra illuminata e hanno sentito le urla della donna.

A quel punto sono entrati e lo hanno arrestato. Dagli accertamenti è emerso che i due si erano conosciuti su un sito di incontri per poi darsi appuntamento nell’appartamento dell’uomo. Qui, forse in seguito a un diverbio, l’uomo l’ha sequestrata in casa, aggredendola e strappandole i vestiti. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Genova Pontedecimo in attesa della convalida.