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Firenze, muore in gita a 17 anni: malore fatale mentre era in bici, chi era Gerlando Falzone

DiRedazione

Pubblicato: 11 Apr, 2026 - ore: 23:09 #Adrano, #Firenze, #gita scolastica
Gerlando FalzoneGerlando Falzone

Il malore improvviso durante la gita scolastica

Doveva essere un viaggio tra amici, un ricordo da portare per tutta la vita. Si è trasformato in una tragedia.

È morto a soli 17 anni Gerlando Falzone, studente di Adrano, in provincia di Catania, stroncato da un malore mentre si trovava a Firenze in gita scolastica con i compagni.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su una bicicletta elettrica. In pochi istanti ha perso conoscenza e non si è più ripreso.

Inutili i soccorsi: il dramma si è consumato davanti agli occhi dei compagni e degli insegnanti, sotto shock per quanto accaduto.

L’inchiesta e l’autopsia: cosa si vuole chiarire

La Procura di Firenze ha disposto il sequestro della salma.

Sarà l’autopsia, prevista per martedì 14 aprile, a chiarire le cause del decesso. Al momento l’ipotesi principale resta quella di un malore improvviso, ma gli inquirenti vogliono escludere qualsiasi altra possibilità.

Un passaggio necessario per dare risposte alla famiglia e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Chi era Gerlando Falzone: un nome che ad Adrano conoscono tutti

Ad Adrano, Gerlando Falzone non era solo un ragazzo come tanti.

Il suo nome portava con sé una storia importante. Era infatti nipote dell’Appuntato di pubblica sicurezza Gerlando Falzone, morto nel 1968 durante un intervento, mentre cercava di disarmare un uomo barricatosi con un fucile.

Un’eredità che il giovane portava con orgoglio. Ogni anno partecipava alle commemorazioni dedicate al nonno, ricordato come un servitore dello Stato che aveva sacrificato la propria vita.

Un legame profondo, che oggi rende la perdita ancora più dolorosa per la comunità.

Il dolore della città e della famiglia

La notizia si è diffusa rapidamente ad Adrano, lasciando la città senza parole.

Il sindaco Fabio Mancuso ha espresso il cordoglio con un messaggio carico di emozione:
“Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza”.

Nel frattempo, i genitori del ragazzo si sono precipitati a Firenze, travolti da un dolore improvviso e devastante.

Una famiglia distrutta, una comunità intera che si stringe attorno ai suoi cari.

Una gita che si trasforma in tragedia

Per i compagni di scuola e gli insegnanti, quello che doveva essere un viaggio di istruzione si è trasformato in un incubo.

La morte di un ragazzo così giovane lascia un segno profondo, difficile da elaborare.

Gerlando viene descritto da chi lo conosceva come un ragazzo buono, solare, pieno di vita. Un ragazzo che, in pochi istanti, non c’è più.

Una morte che lascia domande

A 17 anni non si dovrebbe morire.

E quando accade, il dolore si accompagna sempre a una domanda inevitabile: perché.

Le risposte arriveranno forse dall’autopsia. Ma il vuoto lasciato da Gerlando Falzone resterà, incolmabile.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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