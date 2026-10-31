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Giancarlo Polverino ritrovato a Napoli dopo 48 ore di angoscia

DiRedazione

Pubblicato: 31 Ott, 2026 - ore: 12:08 #Giancarlo Polverino, #Napoli, #TikTok
Giancarlo PolverinoGiancarlo Polverino

Il 48enne era scomparso da Ponticelli il 28 ottobre, lasciando a casa telefono e documenti

Si è conclusa con un sospiro di sollievo una vicenda che per due giorni ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia e mobilitato centinaia di persone sui social. Giancarlo Polverino è stato ritrovato: il 48enne scomparso da Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi.

L’uomo è stato individuato intorno alla mezzanotte. Al momento del ritrovamento appariva in evidente stato confusionale, ma le sue condizioni di salute sono risultate complessivamente buone. Gli agenti hanno immediatamente avvisato i familiari, che hanno potuto raggiungerlo e riabbracciarlo dopo ore di paura e incertezza.

Il ritrovamento vicino alla Stazione Centrale

A individuare Polverino sono stati gli agenti della Polfer, impegnati nei controlli nell’area della stazione ferroviaria napoletana. Il 48enne si trovava nei pressi di piazza Garibaldi, lontano dal quartiere in cui viveva e da dove si era allontanato due giorni prima.

La situazione ha richiesto l’intervento dei poliziotti, che hanno provveduto a contattare tempestivamente i parenti. La notizia del ritrovamento ha così messo fine a un’attesa particolarmente difficile per i suoi cari, che avevano temuto il peggio.

L’uscita da casa senza telefono e documenti

L’allarme era scattato dopo che Giancarlo era uscito dall’abitazione di Ponticelli nella mattinata di mercoledì 28 ottobre, intorno alle 10.30. Da quel momento non aveva più dato notizie di sé.

A preoccupare ulteriormente la famiglia era stato il fatto che avesse lasciato a casa sia il cellulare sia i documenti personali. Senza la possibilità di contattarlo direttamente, i parenti avevano presentato denuncia e avviato una mobilitazione sui social, diffondendo fotografie e descrizioni dell’uomo.

L’appello era stato condiviso da numerosi utenti, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa del 48enne.

Il ringraziamento della famiglia dopo l’incubo

Con il ritrovamento è arrivato anche il ringraziamento dei familiari, che attraverso i social hanno voluto esprimere riconoscenza a chi si è impegnato nelle ricerche e a tutte le persone che hanno contribuito a diffondere l’appello.

Polverino, conosciuto anche per la sua presenza sui social come TikToker e mental coach, è ora tornato accanto ai suoi cari. Dopo due giorni segnati dall’angoscia, la notizia che tutti aspettavano: Giancarlo è vivo e ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

Di Redazione

Produzione giornalistica, approfondimenti, esclusive e lanci di agenzia a cura della Redazione Centrale di Notizie Audaci. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Salerno, N. 373 del 17/01/2019, inclusa nel feed ufficiale di Google News e diretta dal Direttore Responsabile Giuseppe D’Alto, giornalista professionista.

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