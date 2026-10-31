Carmen Di Pietro, notte di fuoco con il primo fidanzato al GF Vip: baci nella suite con Luigi e confessione a Marina

Carmen Di Pietro e il primo fidanzato, il salernitano Luigi Avagliano

Dopo il primo incontro del 19 ottobre, il reality organizza una nuova sorpresa per la showgirl e il salernitano Luigi Avagliano

Quarantacinque anni dopo il loro primo amore, la seconda occasione per stare insieme davanti alle telecamere si è trasformata in una notte decisamente romantica. Carmen Di Pietro e il salernitano Luigi Avagliano, il suo storico ex fidanzato conosciuto a Salerno quando erano adolescenti, sono tornati a incontrarsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma questa volta il programma ha riservato loro una sorpresa speciale: una cena e alcune ore da trascorrere da soli nella suite.

Dopo il primo incontro del 19 ottobre, la showgirl aveva più volte manifestato il desiderio di rivedere l’uomo che continua a chiamare affettuosamente «l’olivaro». Nella quattordicesima puntata il reality ha esaudito la sua richiesta. E quando Ilary Blasi ha salutato i concorrenti, lasciando i due ex fidanzati nella loro intimità, tra ricordi e canzoni degli anni Settanta sono arrivati anche i baci.

Il secondo incontro nella Casa: Luigi porta una piantina d’ulivo

L’ingresso di Avagliano è stato accompagnato da un regalo particolare: una piccola pianta d’ulivo, un omaggio che richiama il soprannome con cui Carmen Di Pietro lo ricorda da sempre. I due si erano già riabbracciati il 19 ottobre, dopo circa quattro decenni e mezzo senza vedersi, ripercorrendo i tre anni trascorsi insieme da giovanissimi.

La loro storia si era interrotta senza tradimenti o litigi. A separarli era stato il trasferimento di Carmen da Salerno a Roma, che aveva progressivamente allontanato le loro strade. Durante il primo incontro avevano rievocato episodi della relazione e persino scherzato su un immaginario viaggio in Vespa in Costiera Amalfitana, tornando per qualche momento ai tempi dell’adolescenza.

Questa nuova sorpresa, però, ha avuto un seguito diverso. Dopo i convenevoli, il Grande Fratello Vip ha accompagnato la coppia nella suite, dove li attendeva una cena romantica.

Nella suite scattano i baci dopo la domanda sulla moglie

Il momento più coinvolgente è arrivato dopo la conclusione della puntata. Carmen ha voluto capire se Luigi fosse ancora legato sentimentalmente alla moglie. L’uomo le avrebbe confermato di essere single da tempo, facendo cadere anche quell’ultimo possibile freno alla complicità ritrovata.

Gli autori hanno creato l’atmosfera con alcune canzoni romantiche degli anni Settanta, tra cui E tu di Claudio Baglioni e Anima mia dei Cugini di Campagna. Carmen si è sdraiata sulle gambe dell’ex fidanzato, lo ha abbracciato e tra i due sono partiti baci ripetuti, carezze e coccole.

Le immagini e le effusioni hanno subito attirato l’attenzione degli spettatori sui social. Qualcuno ha scherzato sul fatto che i due, in poche ore, avessero mostrato un’intesa superiore a quella di altre coppie del programma. Tra i commenti più condivisi: «In tre ore questi due ci stanno dando molto di più di Piera e Roncaccia in 45 giorni».

La confessione a Marina La Rosa: «Ci sono stati sfregamenti»

Intorno alle tre del mattino Luigi ha dovuto lasciare la Casa. Carmen, ancora visibilmente coinvolta dall’esperienza, ha raggiunto Marina La Rosa per raccontarle quello che era successo nella suite.

Come riferito da Biccy la showgirl non ha nascosto i particolari: «Abbiamo parlato tanto, poi ci sono state cose. Ci siamo baciati, ci sono stati sfregamenti, coccole».

A colpirla è stata anche la memoria dell’ex fidanzato, che avrebbe conservato il ricordo di tanti momenti della loro relazione, comprese date e passaggi importanti della sua vita. «Lui si ricorda tutto, quando mi sono diplomata, quando sono andata via da Salerno, quando sono tornata. Si ricorda le date, tutto», ha raccontato.

Poi ha aggiunto una frase che lascia intendere quanto per lei fosse importante sapere che Luigi non fosse impegnato: «Per me l’importante è che è libero e a quanto pare lo è da parecchio».

La promessa dopo il GF Vip: «Ci vedremo fuori»

La serata non si sarebbe conclusa soltanto con il ricordo di una notte speciale. Carmen e Luigi si sarebbero anche promessi di incontrarsi nuovamente una volta terminato il percorso della showgirl nel reality.

«Per me è stata un’emozione unica. Se tra qualche tempo mi chiederanno che cosa mi ricordo di questo GF Vip, dirò la serata passata nella stanza con lui. Ci siamo promessi che ci vedremo fuori», ha confidato Carmen. «Vuole aprire un negozio di baccalà e olive a Salerno».

Una parentesi che ha regalato al programma una delle scene più commentate della puntata. Mentre nella Casa continuavano le tensioni e Valeria Marini manifestava ancora l’intenzione di lasciare il gioco, la showgirl si è goduta una notte lontana dalle dinamiche del reality, accanto a un uomo che aveva fatto parte della sua adolescenza.

Dopo il primo abbraccio del 19 ottobre, questa seconda sorpresa ha decisamente alzato la temperatura nella Casa. E adesso resta da capire se la promessa fatta nella suite diventerà l’inizio di una nuova frequentazione anche lontano dalle telecamere.