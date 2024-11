Gino Panaiia trovato morto nel Naviglio: ‘Nessun segno di violenza’, il giallo del borsone con l’eroina

É di Gino Panaiia il corpo recuperato la mattina di giovedì 7 novembre da vigili del fuoco e carabinieri della Stazione di Binasco lungo l’Alzaia Naviglio Pavese nei pressi del confine tra i comuni di Casarile, nel Milanese, e Rognano, scomparso dalla notte del 1 novembre scorso. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato il cadavere galleggiare sulle acque, trascinato dalla corrente in direzione di Pavia. I tatuaggi hanno permesso l’identificazione del giovane.

Nei pressi della cascina dove si sono perse le tracce del giovane, i carabinieri hanno trovato 20 chili di eroina in un borsone e un cellophane con altri 1.100 grammi. Particolare che aveva fatto ipotizzare anche un possibile regolamento di conti ma dall’ispezione cadaverica non sono emersi riscontri esterni che facciano presupporre ad una morte violenta di Gino Panaiia. Lo hanno comunicato i carabinieri che indagano sul decesso.

Ulteriori accertamenti verranno eseguiti durante l’autopsia prevista per i prossimi giorni. La notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre, il venticinquenne aveva trascorso la serata con la fidanzata e gli amici in un locale a Zibido ed era stato ripreso dalle telecamere del locale per l’ultima volta in piena notte mentre si allontanava sul suo scooter.

In un’intervista a Chi l’ha visto la partner di Gino Panaiia aveva riferito che il 25enne aveva discusso con amici che non volevano che si mettese al volante dello scooter visto che aveva bevuto un po’ troppo. “L’ho telefonato per farmi mandare la posizione ma non ho ricevuto nulla”. La sorella del giovane ritrovato morto, invece, ha riferito che Panaia aveva litigato anche con la fidanzata che aveva trascorso in parte la serata con lui.

Lo scooter del giovane del quartiere Barona – che si era recentemente trasferito a Zibido – è stato trovato ai margini di un campo con il frontalino quasi divelto, ma nessun altro grosso segno di incidente. Il casco bianco era 20 metri più in là. Il giubbotto e una scarpa, una sola, erano invece aa 500 metri di distanza, lungo la strada che porta all’ingresso della cascina Casiglio. Poi è stato trovato il portafogli, ma non il telefonino.