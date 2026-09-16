Giorgia Franceschelli, terribile incidente in Oklahoma: la 18enne giocatrice di softball di Grosseto lotta in ospedale

Giorgia Franceschelli

Nell’incidente sulla US 270 è morto il ragazzo che viaggiava con lei

È partita da Grosseto per inseguire un sogno con il softball e si è ritrovata improvvisamente a combattere una battaglia molto più difficile, dall’altra parte dell’oceano. Giorgia Franceschelli, 18 anni, è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale avvenuto in Oklahoma, negli Stati Uniti, mentre stava tornando verso il college dove aveva iniziato da poche settimane il suo percorso di studio e sport.

La giovane, che compirà 19 anni a ottobre, è stata trasportata in elisoccorso a Tulsa e sottoposta a un lungo percorso chirurgico dopo aver riportato diverse fratture. Tra le conseguenze più serie dell’impatto c’è quella al bacino, per la quale è stato necessario un intervento.

La notizia ha rapidamente raggiunto Grosseto, dove Giorgia è conosciuta soprattutto nell’ambiente del softball e del baseball. La sua famiglia è già negli Stati Uniti: la madre Monica Toniazzi, insegnante di scienze motorie, e il padre Enrico Franceschelli, allenatore e figura conosciuta nello sport grossetano, hanno raggiunto la figlia per starle accanto.

Lo schianto sulla US 270 e il cervo che ha cambiato la traiettoria dell’auto

L’incidente si è verificato lungo la US 270, nei pressi di Hugle Road, nella contea di Latimer. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia stradale dell’Oklahoma e riportata dalla testata Ktul, affiliata ABC, la dinamica sarebbe partita dalla presenza di un cervo sulla carreggiata.

Un’auto condotta dal 18enne Riley Parks procedeva verso est quando ha investito l’animale. Nel tentativo di evitarlo, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un’altra automobile.

Su quest’ultima viaggiavano Giorgia Franceschelli e un altro ragazzo.

L’impatto frontale è stato violentissimo. L’auto sulla quale si trovava la giovane italiana ha preso fuoco e per una delle persone a bordo non c’è stato nulla da fare: il conducente è morto nell’incendio seguito allo schianto.

Franceschelli è invece sopravvissuta, ma le conseguenze dell’incidente sono state pesanti. Ha riportato fratture al bacino, alle braccia, alle costole e a una caviglia. Le informazioni diffuse sulla sua situazione indicano che non sarebbe in pericolo di vita, ma il recupero si preannuncia lungo e impegnativo.

Il trasferimento in ospedale è avvenuto in elicottero verso Tulsa, dove la 18enne è stata presa in carico dai sanitari. Una delle prime procedure chirurgiche ha riguardato proprio la frattura del bacino.

Giorgia Franceschelli era arrivata in Oklahoma per il softball

Dietro la notizia dell’incidente c’è la storia di una ragazza che aveva appena cominciato una nuova fase della propria vita.

Dal 27 agosto, infatti, Giorgia aveva iniziato a frequentare l’Eastern Oklahoma State College, entrando anche nella squadra di softball dell’istituto. Un trasferimento negli Stati Uniti costruito intorno alla sua passione sportiva e alla possibilità di continuare gli studi lontano da casa.

È proprio il mondo del softball grossetano ad aver lanciato nelle ultime ore un appello per sostenere Giorgia e la sua famiglia.

Una raccolta fondi è stata infatti attivata su GoFundMe con l’obiettivo di permettere ai genitori di affrontare le numerose spese legate alla permanenza negli Stati Uniti. Dall’alloggio ai pasti, passando per il noleggio di un’automobile e per le eventuali necessità che potranno emergere durante la lunga permanenza accanto alla figlia.

I genitori l’hanno raggiunta negli States

La famiglia americana che sta aiutando Giorgia avrebbe inoltre contribuito a trovare una sistemazione per i genitori attraverso una struttura destinata all’accoglienza dei familiari dei pazienti.

L’appello alla solidarietà è arrivato proprio da una persona vicina alla famiglia, che ha raccontato quanto sia stato difficile per Monica ed Enrico ricevere la notizia dell’incidente mentre si trovavano in Italia e organizzare immediatamente il viaggio verso gli Stati Uniti.

La comunità di Grosseto si stringe alla giovane atleta

In queste ore, il nome di Giorgia Franceschelli sta viaggiando attraverso il mondo dello sport grossetano, quello stesso ambiente nel quale la ragazza è cresciuta e nel quale ha costruito il proprio percorso nel softball.

Il pensiero di amici, compagni e conoscenti è rivolto alla giovane atleta, mentre la famiglia resta al suo fianco in ospedale.