Giorgia Meloni sulle dichiarazioni di Giambruno: ‘Ha detto quello che diceva mia madre’ (VIDEO)

“Penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella interpretata dai più. Non è una giustificazione per stuprare le ragazze, ma per dire ‘state attenti, occhi aperti’: questo ci vedo io“.

Giorgia Meloni sulle dichiarazioni di Giambruno: ‘Non ha detto se giri in minigonna ti violentano, non chiedetemi più di lui’

Così Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. “Non leggo in quelle parole ‘se giri in minigonna ti violentano’ ma è una cosa più simile a quella che mi diceva mia madre”. La Premier ha risposto a una domanda sulle dichiarazioni del suo compagno durante la trasmissione Il Diario del giorno, su Rete 4, a proposito della violenza di Palermo.

“Vi prego per il futuro di non chiedermi conto di quello che dice Giambruno. Nella libera espressione del suo operato, non devo dirgli io cosa deve dire: credo nella libertà di stampa per davvero” – ha aggiunto il Presidente del Consiglio. “Sono mesi che qualsiasi cosa Andrea Giambruno dica vengo chiamata in causa. Un giornalista non dice in televisione quello che pensa la moglie, spero. La mia idea di libertà di stampa è questa. Credo nella libertà di stampa”.