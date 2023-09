Maurizio Crozza imita Giambruno nel promo Fratelli di Crozza: il video

Dopo il successo di ascolti registrati dall’ultima stagione (con picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori e oltre il 6% di share) e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, Maurizio Crozza torna con la satira di Fratelli di Crozza da venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.

Fratelli di Crozza riparte il 22 settembre, il comico imita Andrea Giambruno: ‘Hai tutto il diritto di nascere donna’

In occasione del ritorno del suo one man show, l’artista genovese aggiunge ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso delle passate stagioni una nuova esilarante maschera, quella del giornalista Andrea Giambruno che dopo essere stato molto critico per alcune sue dichiarazioni risponde: ‘ ‘Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata!”.

‘Fratelli di Crozza‘ sarà visibile anche in streaming su Discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.