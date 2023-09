Giovanbattista Cutolo, la madre al papà del killer: ‘Lo perdono solo se si auto rinchiude in carcere’

Dopo l’ultimo straziante saluto a Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso il 31 agosto a Napoli, mamma Daniela ha risposto a L’Estate in diretta al papà del killer che ha chiesto perdono per il terribile delitto commesso dal figlio 16enne e di essere pronto a tutto.

La madre di Giovanbattista Cutolo a L’Estate in diretta: ‘Se vanno in carcere accetto le scuse, non hanno saputo educare il figlio’

“Accetto il loro perdono nel momento in cui bussano al carcere di Poggioreale e di Pozzuoli e si vanno ad auto rinchiudere per l’ergastolo perché non hanno saputo educare un individuo creando un mostro, un demone, che ha ucciso una perla di ragazzo come mio figlio. Se lo fanno, io li perdono… Così espieranno anche la colpa di aver distrutto Giovanbattista Cutolo e i suoi amici che avranno un trauma per la per perdita di Giogiò”.

Il padre del 16enne aveva riferito a Fanpage che il figlio doveva pagare per quello che aveva fatto. “Va condannato, deve pagare per quello che ha fatto. Se un giorno incontrerò il padre e la madre gli chiederò perdono. Più di inginocchiarmi non so cosa dire, sono pronto a buttarmi ai loro piedi. Vivo molto il fallimento di me stesso per non essere riuscito a portare mio figlio verso una strada migliore“.

Il padre del 16enne: ‘Sono pronto ad inginocchiarmi davanti a loro, vivo il fallimento di me stesso’

Dall’altra parte la madre del musicista, Daniela Di Maggio ha ribadito la necessità di riformare “una giustizia insana, malata che non funzione e che sta creando dei danni sociali” – ha aggiunto dopo che aveva affermato che … “Un ragazzo di 16 anni, con precedenti penali, che esce con una pistola, ha contezza di quello che fa. Non è un ragazzino. Non può andare in un istituto minorile, devono cambiare le leggi. Deve avere una pena esemplare”. In particolare punta ad abbassare “Domani andrò dalla premier Meloni perché lei mi è molto vicina e le istituzioni sono venute tutte”.