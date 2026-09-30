Mercogliano, il dramma a pochi giorni dal parto: Giovanna muore a 32 anni al nono mese, morto anche il bimbo

Giovanna Lo Chiatto

La 32enne infermiera ha avuto un improvviso malore in casa, era originaria di Forino

Mancavano pochi giorni alla nascita del suo bambino. Il parto era previsto per il 4 ottobre, ma quella che doveva essere l’attesa del momento più bello si è trasformata in una tragedia. Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, infermiera originaria di Forino, è morta al nono mese di gravidanza insieme al bambino che portava in grembo, dopo un improvviso malore accusato nella sua abitazione a Mercogliano, in provincia di Avellino.

Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri. La giovane donna avrebbe improvvisamente perso conoscenza. Il compagno ha immediatamente dato l’allarme, facendo scattare i soccorsi.

Quando il personale del 118, intervenuto con due ambulanze, è arrivato nell’abitazione, le condizioni della 32enne erano già disperate. I sanitari hanno tentato di prestarle soccorso e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Al suo arrivo al pronto soccorso, però, non c’era più nulla da fare.

Morto anche il bambino che avrebbe dovuto nascere tra pochi giorni

La tragedia ha coinvolto anche il bambino che Giovanna portava in grembo. Il piccolo, secondo quanto riferito, avrebbe dovuto nascere il prossimo 4 ottobre. I genitori avevano scelto per lui il nome Francesco.

Non è stato possibile salvare neanche il bambino. Una tragedia doppia che ha trasformato, nel giro di poche ore, l’attesa per una nascita imminente in un dolore impossibile da descrivere per la famiglia.

Giovanna lascia i genitori, Antonio e Carmen, la sorella Nicole e il compagno.

La magistratura vuole fare luce sulle cause del malore

Restano ancora da chiarire le cause dell’improvviso malore che ha provocato la morte della giovane. Al momento non è possibile stabilire cosa abbia determinato il decesso: saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura a fornire eventuali risposte.

La salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli esami necessari. Gli accertamenti dovranno ricostruire anche gli ultimi momenti della 32enne e chiarire ogni elemento utile sulle cause della tragedia.

Per questo, in questa fase, non è possibile attribuire il decesso a una causa specifica: sarà l’esito degli esami a stabilire cosa sia accaduto.

Forino piange Giovanna: «Non esistono risposte davanti a un simile dolore»

La notizia ha raggiunto rapidamente Forino, dove Giovanna Lo Chiatto era conosciuta e dove vive la sua famiglia. Una comunità intera si è stretta attorno ai familiari della giovane infermiera e del bambino che avrebbe dovuto nascere tra pochi giorni.

Il sindaco Antonio Olivieri ha affidato ai social il messaggio di cordoglio dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza.

«Una doppia vita spezzata che trasforma l’attesa del momento più bello nel più atroce dei drammi», ha scritto il primo cittadino, esprimendo vicinanza ai familiari.

«Non esistono risposte, non esistono parole giuste davanti a un simile dolore, c’è solo lo spazio per il raccoglimento e per la vicinanza», ha aggiunto.

Ed è proprio questa la dimensione della tragedia che oggi segna Forino: una giovane donna di appena 32 anni, un bambino atteso per il 4 ottobre e una famiglia che si è ritrovata improvvisamente privata di entrambi.