Barbara d’Urso, la verità su Ballando con le Stelle tra stoccate e ironia: «Cachet e alberghi di lusso? No, piume di struzzo»

Barbara d'Urso

Carmelita lancia il suo canale YouTube e racconta la trattativa con Milly Carlucci: «Hanno scritto cose inesatte e false»

«Adesso parlo io». Barbara d’Urso sceglie il lancio del suo nuovo canale YouTube – con i cuori sullo sfondo (per richiamare il suo tormentone) – per togliersi più di un sassolino dalla scarpa e raccontare la sua versione sulla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove da sabato 3 ottobre sarà nella giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. Una presenza che, nelle ultime settimane, era stata accompagnata da indiscrezioni su cachet, richieste e presunti capricci.

Carmelita ha deciso di intervenire direttamente, contestando diverse ricostruzioni circolate sul suo coinvolgimento nel programma di Milly Carlucci. «Adesso posso raccontarvi anche delle verità», ha esordito, prima di entrare nel dettaglio di una trattativa che, secondo il suo racconto, sarebbe iniziata già alla fine di giugno.

«Dal cachet importante all’albergo di lusso: hanno scritto cose false»

Barbara d’Urso ha spiegato di aver scelto di parlare perché, a suo dire, nei mesi scorsi sono state raccontate diverse circostanze che non corrisponderebbero alla realtà.

«I primi giorni di agosto hanno iniziato a scrivere cose inesatte e false», ha raccontato. Tra le indiscrezioni citate ci sono quelle relative a un cachet particolarmente elevato, a presunti capricci e alla richiesta di soggiornare in «un albergo di lusso in centro».

Ma non sarebbe stata soltanto la questione economica a far discutere. Secondo d’Urso, qualcuno avrebbe persino sostenuto che Ballando con le Stelle non l’avesse mai contattata e che non ci fosse stata alcuna telefonata da parte di Milly Carlucci.

«Queste sono alcune delle centinaia di cose scritte non vere», ha affermato.

La telefonata con Milly Carlucci e il sì alla giuria

Nel racconto della conduttrice, i primi contatti risalgono alla fine di giugno. Barbara d’Urso ha riferito di aver iniziato a parlare con Giancarlo De Andreis, capo autore di Ballando, e con Milly Carlucci.

«Loro sono stati molto persuasivi e mi hanno convinto a fare questo passo da ballerina e giudice di Ballando con le Stelle», ha spiegato, precisando che non era qualcosa che desiderava da tempo.

Alla fine, però, ha accettato.

«Ho accettato e ho detto sì, lo faccio». A luglio, secondo quanto raccontato dalla stessa d’Urso, aveva quindi garantito la propria presenza ed era già «molto entusiasta» dell’esperienza.

L’ultima videochiamata con gli autori e la conduttrice, ha aggiunto, risalirebbe alla fine di luglio.

«Con loro non abbiamo mai parlato di cachet»

È proprio sul tema del compenso che Barbara d’Urso ha voluto fare chiarezza. Secondo il suo racconto, con Milly Carlucci e gli autori del programma non sarebbe mai stata affrontata direttamente la questione del cachet, perché la parte economica sarebbe stata gestita dalla Rai.

«Mi hanno precisato che il budget del programma è basso», ha spiegato.

Il passaggio successivo della trattativa sarebbe avvenuto il 17 settembre, quando d’Urso ha ricevuto una telefonata dal capo struttura della Rai, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Ballando.

«Mi ha spiegato che era arrivata la richiesta per il ruolo a Ballando e mi ha riferito quanto erano disposti a pagare per fare la giurata ed ho detto sì».

«Non ci sono cifre pazzesche e non ho preteso l’albergo in centro»

A quel punto la conduttrice ha affrontato direttamente le voci che più l’avevano infastidita.

«Non ci sono cifre pazzesche, non è l’albergo in centro mille stelle, non è il controllo della mia immagine», ha dichiarato.

D’Urso ha quindi spiegato che parteciperà a Ballando con il compenso proposto dalla Rai e che soggiornerà nel suo consueto albergo, che, ha scoperto, è anche convenzionato con la Rai.

Un racconto con cui ha voluto smontare la rappresentazione di una Barbara d’Urso nei panni della “diva” dalle richieste impossibili.

«Potete scrivere che ho preteso cinque vestaglie con piume di struzzo»

Nel finale del video, Carmelita ha scelto l’ironia per rispondere alle future indiscrezioni.

«Adesso si scateneranno quelli che hanno scritto cose false», ha detto. Poi la provocazione: «Potete scrivere che ho preteso un treno per me o che ho preteso cinque vestaglie con piume di struzzo».

Il messaggio è chiaro: d’Urso considera false le ricostruzioni che l’hanno descritta come protagonista di una trattativa fatta di richieste particolari e condizioni fuori misura.

Ora, però, manca pochissimo al momento della verità televisiva. Sabato 3 ottobre Barbara d’Urso sarà effettivamente nello studio di Ballando con le Stelle, questa volta dall’altra parte del bancone della giuria.

«Ci vediamo sabato in diretta perché la mia parola d’onore la mantengo e l’avevo data a Milly e a voi anche se non lo sapete», ha concluso. «Con il cuore».