Tragedia a Valenzano: operaio 46enne muore cadendo mentre monta le luminarie di San Rocco

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 15 Ago, 2025 - ore: 17:36 #incidente sul lavoro, #Putignano, #Valenzano
Giovanni FaniuloGiovanni Faniulo

L’incidente sul lavoro a Valenzano: morto Giovanni Faniuolo

Giovanni Faniulo, 46 anni, originario di Putignano, ha perso la vita questa mattina mentre era impegnato nel montaggio delle luminarie per la festa patronale di San Rocco a Valenzano, in provincia di Bari. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30, quando l’operaio si trovava su un cestello e sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri. Nonostante l’intervento immediato del 118, i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.

Indagini in corso e Procura di Bari

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl di Bari, che hanno sequestrato il cestello utilizzato e avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e probabilmente disporrà l’autopsia per chiarire le cause precise della caduta.

L’annullamento dei festeggiamenti e il cordoglio delle autorità

A seguito della tragedia, il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi previsti per la festa di San Rocco: «È impossibile immaginare un momento di festa di fronte a un dolore così grande. Abbiamo ritenuto doveroso annullare tutti gli eventi in programma e ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi».

Anche il sindaco di Putignano, Michele Vinella, ha espresso cordoglio sui social: «Ogni vita spezzata sul lavoro è una ferita ancora più profonda per tutti noi. Insieme alla giunta e all’amministrazione tutta ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici».

Il ricordo della comunità e l’intervento dell’Arcivescovo

L’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, in visita in Kenya, ha commentato la tragedia: «Affido Giovanni alla misericordia del Signore e prego perché il suo sacrificio non resti senza un impegno serio di tutti per garantire condizioni di lavoro sicure». La comunità di Valenzano, profondamente scossa, ha espresso vicinanza alla famiglia Faniulo e alla ditta di luminarie, punto di riferimento storico per Putignano.

Altre vittime sul lavoro in Puglia

La morte di Giovanni Faniulo arriva nello stesso giorno in cui un netturbino è stato travolto da una moto a Manduria, nel Tarantino, segnando un’altra tragica perdita sul lavoro. Gli incidenti sul lavoro in Puglia continuano a rappresentare una criticità importante, rendendo ancora più urgente il rispetto delle norme di sicurezza e la tutela dei lavoratori.

La festa patronale segnata dal lutto

La festa di San Rocco a Valenzano, una delle celebrazioni più attese della città, è stata annullata in segno di rispetto per la famiglia della vittima e per la comunità locale. La tragedia lascia un segno indelebile, ricordando l’import

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

