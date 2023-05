Giulia Tramontano scomparsa a Senago, il partner della 29enne incinta: ‘Via con soldi e passaporto’

Un acceso diverbio col fidanzato, un messaggio allarmante inviato alle 21:30 di sabato 27 maggio e l’improvvisa scomparsa di Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, il giorno dopo.

Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, è scomparsa da Senago dopo una lite con il fidanzato

La 29enne ,originaria di Sant’Antimo (Napoli) e residente a Senago da 5 anni, aveva parlato la sera prima con la madre e poi inviato un preoccupante messaggio WhatsApp ad un’amica in cui faceva riferimento di una discussione con il partner. Il compagno, il 30enne Alessandro, ha riferito di averla vista domenica mattina prima di andare a Milano dove lavora come barista.

Al rientro a casa, a Senago, non l’ha trovata ed ha presentato denuncia mentre la madre della giovane da ore continuava a chiamarla disperatamente a telefono. Durante l’ultima conversazione le aveva consigliato anche di raggiungere la famiglia a Sant’Antimo. Non è da escludere che il cellulare sia stato messo in modalità «offline», senza connessione dati né linea telefonica.

Giulia Tramontano

L’ultima telefonata alla madre la sera prima della denuncia di scomparsa del fidanzato

Secondo il fidanzata si sarebbe allontanata portando con sé circa 500 euro e il passaporto. È quanto raccontato ai carabinieri. La coppia che vive insieme nella località alle porte di Milano. Una ricostruzione che non convincerebbe i familiari di Giulia che teneva costantemente informata i genitori e la sorella.

La Procura di Milano al momento indaga per scomparsa di persona, ossia ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Giulia Tramontano. L’inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho, sta vagliando comunque tutte le ipotesi e non sta escludendo alcuna pista.

La sorella: ‘Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni’

La giovane lavora in un’agenzia immobiliare. La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, su Facebook ha fornito ulteriori dettagli per rintracciare la ventinovenne incinta di sette mesi. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda “forse incinta “.