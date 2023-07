Gragnano, fa un giro in moto senza casco con una coppia: Serena Bove muore a 8 anni, choc e dolore

Come ogni sera faceva un giro in moto con una commessa del negozio di abbigliamento dei genitori e il fidanzato. Serena Bove, 8 anni, di Gragnano (Napoli) ha percorso pochi metri sotto lo sguardo del papà, poi il conducente ha perso il controllo del mezzo che è scivolato sull’asfalto. La piccola ha battuto la testa ed è deceduta all’ospedale Santobono dove è deceduta.

Il tragico incidente nel centro storico di Gragnano: ‘Tutti i giorni faceva un giro in moto con quella coppia’

La tragedia si è consumata giovedì 6 luglio intorno alle 20:30 nel centro storico di Gragnano, in via Pasquale Nastro, all’orario di chiusura di attività commerciale. Secondo una prima ricostruzione sia la coppia che la ragazzina non indossavano il casco al momento dell’incidente.

Dopo aver battuto la testa sul selciato Serena si è rialzata, ha vomitato ed ha perso i sensi senza più riprendersi. Immediati sono scattati i soccorsi con la piccola che è stata trasportata prima al pronto soccorso San Leonardo dove è stata stabilizzata e trasferita al Santobono di Napoli.

La disperata corsa in ospedale e l’intervento neurochirurgico ma la piccola Serena non si è più ripresa

La bambina è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico di decompressione cranica ma non ce l’ha fatta. I medici hanno precisato che era arrivata in ospedale in condizioni disperate e con un gravissimo trauma cranico. La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Giuliana Moccia) ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire se ci siano eventuali responsabilità. Sequestrata la moto 750 in sella alla quale era salita la piccola. Il centauro è stato sottoposto agli esami tossicologici.

Sequestrata la moto e disposti gli esami tossicologici per il centauro, sospesi gli eventi a Gragnano

Serena Bove era figlia unica e frequentava la seconda elementare al terzo circolo didattico San Marco di Castellammare di Stabia. Dolore e costernazione a Gragnano per l’improvvisa scomparsa della figlia dei due noti commercianti di abbigliamento. “Avevi solo 8 anni,avevi tanta voglia di vivere e stamattina ci hai lasciati lasciando un vuoto immenso, un dolore indescrivibile” – hanno scritto gli zii. Il sindaco Nello D’Auria ha disposto la sospensione di tutti gli eventi previsti.