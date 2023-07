Barbara d’Urso passa all’attacco e annuncia azioni legali per una foto privata: ‘Ingannevole far pensare che l’azienda mi abbia lasciato a casa per quella’

Quello scatto con le mani giunte in chiesa durante i funerali di Silvio Berlusconi è diventato virale sul web tra meme e tweet sarcastici. Barbara d’Urso aveva incassato conoscendo i meccanismi social e qualche giorno dopo aveva commentato con il sorriso gli sfottò del web.

Barbara d’Urso, dai meme per il frame con le mani giunte ai funerali di Berlusconi allo scatto autoironico

Alcune sere dopo ha anche riprodotto quel gesto per prendersi in giro mentre si trovava con alcuni amici. Momento che è stato immortalato in una foto che è stata diffusa sul web. Qualcuno ha interpretato quel momento di ilarità come una mancanza di rispetto nei confronti del Cavaliere, per altri è stato uno dei motivi che ha spinto Mediaset a sostituire Carmelita con Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5. A distanza di alcuni giorni l’artista ha rotto gli indugi ed ha deciso di fare chiarezza sull’episodio.

“Amiche mie e amici miei avevo deciso di tacere e continuerò a farlo fino al momento opportuno, ma ora vedo mi purtroppo costretta ad una precisazione. Irragionevolmente alcuni siti, e non solo, pubblicano da giorni una mia foto privata, dando a questa foto un senso causale al comportamento lesivo nei miei confronti da parte dell’azienda per il quale lavoro” – ha riferito Barbara d’Urso.

“Tutto parte da un frame estratto da un telegiornale nel quale io, in chiesa, ho le mani giunte durante l’ostensione del calice. Un gesto che sento mio, che rappresenta, essendo io credente e libera di pregare come preferisco, che sia un funerale o qualunque altra funzione religiosa. Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, ad una festa privata e con pochi amici, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa in giro. Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stessa, ovviamente senza intenti denigratori e offensivi verso un funerale, anche in nome della mia fede”.

‘La foto realizzata durante una festa privata con pochi amici per prendere in giro me stessa’

Nella nota Barbara d’Urso ha spiegato si trattava di “scatto strettamente privato, che non sarebbe assolutamente dovuto diventare pubblico. “Come dimostra la presenza vicino a me di una persona strettamente legata all’azienda per la quale lavoro, che non ha ovviamente alcun interesse a denigrare il funerale che si era svolto precedentemente. Nessuno l’ha mai autorizzato, è stato fatto col telefono di un amico che l’avrebbe dovuto girare solo a me, ma così non è stato.

È fortemente ingannevole pensare che io stia dissacrando la memoria di una persona scomparsa ei suoi funerali, portando addirittura la gente a credere che la volontà di lasciarmi a casa senza preavviso sia collegata a questo episodio che risulta essere completamente sconnesso”.

‘Mai autorizzato la diffusione, fuorviante far credere che sia stata allontanata per questo motivo’

Per la conduttrice di Pomeriggio Cinque, dunque, “non esiste alcuna causa/effetto, tanto che fino al giorno 26 giugno alle 14,30 al mio manager continuavano a parlare di contratto di due anni con prima serata”. In relazione all’accaduto Barbara d’Urso ha preannunciato azioni legali sottolineando di aver diffidato, attraverso i suoi legali, sia chi ha diffuso per prima lo scatto che coloro che hanno pubblicato la foto sul web.

“Lo strumentale accostamento tra la foto pubblica che mi ritrae in occasione di una funzione religiosa in atteggiamento di preghiera e quella che mi ritrae in una situazione privata è lesiva del mio onore e della reputazione”.