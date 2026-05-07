Gratta e Vinci da 10 euro cambia la vita a un giovane di passaggio: vinti 2 milioni nel Padovano

Gratta e vinci da record nel padovano

Gratta e Vinci fortunato a Veggiano, vinti 2 milioni con un tagliando da 10 euro

La fortuna torna a fermarsi in provincia di Padova. Questa volta a festeggiare è Veggiano, piccolo comune alle porte del capoluogo veneto, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 euro della serie “Doppia Sfida Super”.

La vincita risale alla fine di aprile ma è stata ufficializzata soltanto nelle ultime ore, facendo rapidamente il giro del paese e attirando curiosi e giocatori nella tabaccheria dove tutto è accaduto.

Il colpo milionario è stato registrato nella tabaccheria “Rigoni Gianni”, in via Roma 21, lungo una strada molto trafficata del paese.

Il momento della vincita: “Tremava dall’emozione”

A raccontare quei minuti è stato Christian Rigoni, titolare della rivendita e figlio dello storico proprietario Gianni.

Secondo quanto riferito, il vincitore sarebbe un uomo italiano tra i 30 e i 35 anni, non residente a Veggiano e soltanto di passaggio nella zona.

Dopo aver acquistato il biglietto, il giovane sarebbe uscito dalla tabaccheria per grattarlo all’esterno. Pochi istanti dopo però sarebbe rientrato visibilmente sconvolto dall’emozione.

“Le sue mani tremavano”, ha raccontato il titolare, ricordando gli occhi lucidi del giocatore subito dopo aver realizzato di avere appena vinto una cifra capace di cambiargli la vita.

Un momento che ha colpito profondamente anche chi si trovava nel locale.

Il racconto del tabaccaio dopo la maxi vincita

Per la tabaccheria di Veggiano si tratta della vincita più alta mai registrata.

“Fino a oggi avevamo avuto soltanto premi minori”, ha spiegato Christian Rigoni, sottolineando la soddisfazione per quanto accaduto.

Il titolare ha descritto il vincitore come “una persona perbene e un lavoratore”, augurandogli di utilizzare la somma “con cervello” e magari di aiutare anche chi si trova in difficoltà.

Rigoni ha inoltre escluso qualsiasi aspettativa di ricompensa personale, spiegando che la stretta di mano e la felicità mostrata dal giovane rappresentano già una soddisfazione enorme.

Veggiano e la provincia di Padova ancora baciati dalla fortuna

La vincita milionaria arriva a poche settimane da un altro colpo importante registrato nel Padovano, dove recentemente un giocatore aveva centrato un milione di euro al MillionDay a Codevigo.

Un dettaglio che sta alimentando inevitabilmente curiosità e speranze tra gli appassionati di lotterie e giochi istantanei.

Non a caso, dopo la diffusione della notizia, nella tabaccheria di via Roma il volume di gioco sarebbe aumentato sensibilmente già nelle prime ore.

Molti clienti abituali sperano ora di poter replicare la fortuna del misterioso giocatore di passaggio.

Perché queste storie continuano ad attirare attenzione

Le maxi vincite al Gratta e Vinci continuano a generare grande interesse anche perché raccontano storie improvvise, spesso legate a gesti quotidiani e casuali.

Un biglietto acquistato durante una sosta, pochi euro spesi quasi per abitudine e poi una somma capace di cambiare completamente prospettive e progetti di vita.

Nel caso di Veggiano, inoltre, ha colpito soprattutto il racconto umano del momento della scoperta, con il giovane vincitore che sarebbe tornato nella tabaccheria incapace di nascondere emozione e incredulità.

Il mistero sul vincitore resta totale

Per ora sull’identità del neo milionario resta il massimo riserbo.

L’unica certezza è che non si tratta di un cliente abituale della tabaccheria e che quel passaggio a Veggiano sarebbe stato del tutto casuale.

Ed è proprio questo dettaglio che continua a far parlare in paese: la sensazione che la fortuna, a volte, possa davvero arrivare all’improvviso nel momento più inatteso.