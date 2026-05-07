Pavoni di Punta Marina, il caso diventa internazionale: come hanno risolto il problema in altre città del mondo

I pavoni attrazione turistica e tormento a Punta Marina

Pavoni di Punta Marina, tra caos e ironia

Da curiosità turistica a problema quotidiano. Il caso dei pavoni di Punta Marina, frazione del comune di Ravenna, ha ormai superato i confini locali diventando un tema nazionale e persino internazionale.

Le immagini degli animali che passeggiano tra giardini, strade e abitazioni hanno fatto il giro dei social e dei talk show televisivi, tra meme, ironia e dibattiti accesi. Ma dietro il lato folkloristico della vicenda cresce l’esasperazione di molti residenti, costretti a convivere con rumori continui, escrementi, danni e persino rischi per la circolazione stradale.

Nelle ultime settimane il caso è approdato più volte anche nelle trasmissioni Rai e Mediaset, dove cittadini e amministratori hanno raccontato una situazione diventata sempre più difficile da gestire.

Perché i residenti chiedono una soluzione urgente

A Punta Marina i pavoni sono ormai entrati nella quotidianità delle persone. C’è chi se li ritrova nei giardini privati, sui tetti delle case o addirittura davanti alle porte d’ingresso.

Uno degli aspetti più contestati riguarda il verso degli animali, descritto da molti residenti come un incubo soprattutto durante la notte. A questo si aggiungono gli escrementi lasciati nelle aree pubbliche e private e i pericoli legati alla presenza improvvisa dei pavoni sulle carreggiate.

Durante una trasmissione de “La Vita in Diretta” è stato mostrato anche un pavone morto dopo essere stato investito da un’auto, episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sul benessere degli stessi animali.

Nel frattempo il Comune di Ravenna ha avviato l’iter per il censimento della popolazione dei pavoni presenti sul territorio, primo passaggio necessario per valutare eventuali interventi concreti.

Cosa propongono animalisti e cittadini

Le ipotesi sul tavolo sono diverse e stanno dividendo opinione pubblica e associazioni.

C’è chi propone la sterilizzazione dei maschi per limitare la crescita della popolazione senza ricorrere all’abbattimento. Altri suggeriscono programmi di adozione o trasferimenti controllati in parchi e aree rurali.

Molti turisti e animalisti continuano invece a difendere i pavoni, considerandoli ormai parte dell’identità della località e un’attrazione curiosa per chi visita la zona.

Il vero nodo resta trovare un equilibrio tra tutela degli animali e qualità della vita dei residenti, soprattutto in vista dell’inizio della stagione estiva.

Come hanno affrontato il problema in Florida

Situazioni simili si sono già verificate in diverse parti del mondo. Uno dei casi più discussi è quello di Pinecrest, in Florida, diventato un modello internazionale di gestione non cruenta.

Il consiglio comunale ha approvato un programma di vasectomia per i pavoni maschi, effettuato da veterinari specializzati. L’obiettivo è evitare la riproduzione mantenendo però il comportamento territoriale degli animali, così da impedire l’arrivo di altri maschi fertili.

Secondo i dati diffusi dall’amministrazione locale, entro marzo 2026 sarebbero già stati sterilizzati oltre 300 esemplari maschi, con i primi effetti sulla riduzione della crescita della popolazione.

Le misure drastiche adottate in California

A Rancho Palos Verdes e in alcune zone di Los Angeles il problema è stato affrontato con programmi di cattura e trasferimento verso santuari e fattorie.

Parallelamente le autorità hanno puntato molto sul divieto di alimentazione dei pavoni. In alcune aree sono state proposte multe molto pesanti per chi continua a nutrire volontariamente gli animali, ritenendo proprio il cibo offerto dai cittadini una delle principali cause dell’aumento incontrollato della popolazione.

L’esempio dell’Australia e del Canada

In Australia, dove il pavone viene considerato una specie invasiva, le autorità di Canberra hanno scelto una gestione più rigida per proteggere gli ecosistemi locali.

Il piano prevede trappole annuali, controllo delle fonti di cibo e indicazioni precise ai cittadini su come limitare la presenza degli animali vicino alle abitazioni.

Più “morbido” invece l’approccio adottato a Surrey, in Canada. Qui i residenti collaborano direttamente con le autorità mettendo a disposizione garage e spazi chiusi per catturare i pavoni senza stress e trasferirli successivamente in aree rurali.

Perché il caso Punta Marina potrebbe diventare un modello italiano

Il caso di Punta Marina potrebbe ora trasformarsi in un precedente importante anche per altre città italiane chiamate in futuro a gestire situazioni simili.

L’impressione è che il semplice censimento rappresenti soltanto il primo passo di una questione molto più complessa, dove si intrecciano sicurezza, tutela animale, turismo e qualità della vita.

Ed è proprio questo equilibrio che residenti e amministrazione sperano di trovare prima dell’arrivo dell’estate, quando la presenza di turisti rischia di rendere ancora più delicata una convivenza già oggi molto complicata.