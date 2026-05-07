Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Economia

Reddito di cittadinanza, la Corte Ue boccia un requisito: ‘Discriminatorio’

DiRedazione

Pubblicato: 7 Mag, 2026 - ore: 20:45 #Corte Ue, #reddito di cittadinanza
reddito di cittadinanzaIllegittimo per l'UE escludere dal reddito di cittadinanza i rifugiati

Reddito di cittadinanza, la Corte Ue giudica discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea interviene sul reddito di cittadinanza e mette in discussione uno dei requisiti più discussi introdotti dalla normativa italiana: quello della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Secondo i giudici del Lussemburgo, escludere o revocare il beneficio ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale sulla base di questo criterio costituisce una “discriminazione indiretta” vietata dal diritto europeo.

Una pronuncia destinata ad avere effetti non soltanto giuridici ma anche politici, perché riapre il dibattito sulle regole di accesso alle misure di sostegno economico in Italia.

Cosa ha deciso la Corte di Giustizia Ue

La sentenza nasce dal caso di un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria al quale era stato revocato il reddito di cittadinanza dopo un controllo amministrativo.

L’uomo viveva regolarmente in Italia dal 2011 ma non possedeva ancora il requisito dei dieci anni di residenza previsto dalla normativa italiana.

Il caso è arrivato davanti a un giudice italiano che ha deciso di rivolgersi alla Corte Ue per chiarire se quella norma potesse violare il principio europeo di uguaglianza.

La Corte ha stabilito che il reddito di cittadinanza rientra sia nelle misure di accesso all’occupazione sia nel diritto a un reddito minimo, ambiti nei quali i beneficiari di protezione internazionale devono essere trattati come i cittadini italiani.

Perché il requisito dei 10 anni viene considerato discriminatorio

Secondo i giudici europei, il requisito della lunga residenza viene formalmente applicato a tutti allo stesso modo, ma nella pratica colpisce soprattutto i cittadini stranieri.

Ed è proprio questo il punto centrale della decisione.

La Corte sottolinea infatti che una norma può essere considerata discriminatoria anche quando non distingue esplicitamente tra italiani e stranieri, ma produce effetti sproporzionati su una categoria specifica.

Il governo italiano aveva sostenuto che il vincolo dei dieci anni fosse giustificato dal peso economico e amministrativo della misura.

Una motivazione che però non è stata ritenuta sufficiente dai giudici europei.

Cosa può cambiare adesso in Italia

La sentenza potrebbe ora avere conseguenze importanti sull’attuale sistema di sostegno economico e sulle verifiche amministrative già effettuate negli ultimi anni.

Uno dei temi riguarda infatti le possibili richieste di riesame o ricorso da parte di persone alle quali il beneficio era stato negato o revocato per il mancato rispetto del requisito temporale.

La decisione potrebbe inoltre spingere il governo italiano a modificare alcuni criteri previsti dalle norme sui sussidi sociali per evitare contestazioni future o possibili procedure europee.

Lo scontro politico dopo la sentenza

La pronuncia della Corte Ue ha immediatamente acceso il confronto politico.

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti ha annunciato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiedendo quali iniziative il governo intenda adottare dopo la decisione europea.

Secondo Zaratti, la sentenza conferma che il sistema italiano avrebbe introdotto una discriminazione nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.

Di segno opposto invece la reazione di Patto per il Nord, che ha definito la decisione europea “uno smacco” per il reddito di cittadinanza, accusando il Movimento 5 Stelle e la Lega di aver creato una misura assistenzialista dai costi elevati.

Perché la vicenda riapre il dibattito sui sussidi

Il caso arriva in una fase in cui il tema dei sussidi e delle politiche sociali continua a dividere profondamente politica e opinione pubblica.

Da una parte c’è chi ritiene che il principio di uguaglianza imposto dalle norme europee debba prevalere anche nell’accesso ai sostegni economici.

Dall’altra restano forti le richieste di criteri più rigidi legati alla permanenza sul territorio nazionale e alla sostenibilità economica delle misure assistenziali.

La decisione della Corte Ue rischia quindi di riaprire uno scontro già molto acceso negli anni del reddito di cittadinanza, soprattutto sul rapporto tra diritto europeo, politiche migratorie e welfare nazionale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Economia

Emirati Arabi fuori da Opec, meno prezzi alti per tutti: cosa può cambiare davvero per l’Italia

Apr 28, 2026 Renato Valdescala
Economia

Maxi impianto fotovoltaico ad Altavilla Silentina: energia per una città e milioni sul territorio

Apr 11, 2026 Redazione
Economia Viaggi

Ryanair taglia voli in tutta Europa: Azzorre cancellate e 400mila passeggeri a terra

Apr 8, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Economia

Reddito di cittadinanza, la Corte Ue boccia un requisito: ‘Discriminatorio’

Attualità

Pavoni di Punta Marina, il caso diventa internazionale: come hanno risolto il problema in altre città del mondo

Attualità

Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la tiktoker: ‘Sono una mamma disperata, chi sbaglia paga’

Salute

Perché l’Oms esclude una pandemia da Hantavirus sulla Hondius

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.