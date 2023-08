Hawaii devastate dalle fiamme, la disperata fuga verso l’Oceano: 6 morti, 2100 sfollati

Almeno sei persone sono morte a causa degli incendi che stanno devastando l’isola di Maui, Hawaii , dove si contano oltre 2.100 persone accolte in rifugi dopo che le fiamme hanno distrutto “abitazioni, attività commerciali, strutture”.

Devastata Lahaina Town, i residenti si tuffano nell’Oceano per sfuggire alle fiamme

Lo ha riferito il sindaco della Contea di Maui, Richard T. Bissen, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi perché gli incendi non sono ancora stati domati.

Gli incendi hanno costretto l’evacuazione in alcune aree, compresa la famosa località turistica di Lahaina Town. Qui decine di persone sono state tratte in salvo dalle acque dell’Oceano dove si erano gettate per cercare salvezza da caldo e fumo intensi.

Oh lord Lahaina. This town has been a part of my life since I was a kid. The people, the homes, the businesses, the history. Pray for Maui.

pic.twitter.com/KZgaCMQITB — Will Cain (@willcain) August 9, 2023

Hawaii in fiamme, distrutte abitazioni e attività commerciali: fiamme alimentate anche dal passaggio dell’uragano Dora

Ben duemila i viaggiatori bloccati nell’aeroporto di Kahului, dove i voli sono stati cancellati. Il servizio meteorologico nazionale afferma che l’uragano Dora, che sta passando a sud della catena di isole a una distanza di sicurezza, è stato in parte responsabile dei forti venti che hanno alimentato le fiamme che stanno devastando le Hawaii. Sono cadute trenta linee elettriche lasciando case, alberghi e rifugi senza elettricità.