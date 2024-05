Il meticcio Sam ha una nuova famiglia dopo la rinuncia di Barbara Chiappini e le polemiche social

La vicenda del meticcio adottato da Barbara Chiappini e poi riportato al canile della Muratella. Secondo quanto riferito da Repubblica il cagnolino di quattro mesi – chiamato Sam – ha trovato una nuova casa. “C’è una famiglia pronta ad accoglierlo” – ha riferito Patrizia Prestipino, Garante comunale per gli animali.

Barbara Chiappini aveva riportato il meticcio Sam al canile Muratella 4 giorni dopo averlo adottato

Nel frattempo l’attrice è finita nel mirino dei social per la rinuncia al cane 4 giorni dopo l’adozione. Amante degli animale, ed in particolare dei cani, Barbara Chiappini si era recata al canile della Muratella per adottare un amico a quattro zampe. Sam aveva subito attirato la sua attenzione con gli operatori che le avevano affidato il cane. Ad immortalare l’adozione del meticcio anche uno scatto pubblicato sui social attraverso i quali i volontari del canile avevano ringraziato l’attrice per il bel gesto ricordando che non era la prima volta che si recava in canile per adottare un cane.

“É venuta a trovarci Barbara Chiappini, coi suoi bambini, con il desiderio di fare un’adozione. Dopo aver già adottato da noi, anni fa, un’altra cagnolina, ha scelto nuovamente il canile per trovare un nuovo membro per la loro famiglia. E lo hanno trovato, si chiamerà Sam. Pensiamo che sia un bell’esempio da mostrare”.

Lo scatto dell’adozione sui social e le critiche social dopo la decisione di riportare Sam in canile

Dopo 4 giorni la 49enne ha riportato il meticcio al canile. Agli operatori ha spiegato che il cane aveva morso i figli ed una loro amica. L’attrice è finita nel mirino dei social con diversi utenti che l’hanno accusata di aver adottato il meticcio per visibilità mentre altri hanno scritto che un cucciolo di cane non è un giocattolo. Non solo critiche, c’è anche chi ha ricordato che Barbara Chiappini ama gli animali e che evidentemente ci sarà un motivo serio che l’ha spinta a rinunciare a Sam.

Nel mirino anche chi ha dato il via libera all’adozione senza fare verifiche e passi necessari nel valutare eventuali criticità. La vicenda ha comunque avuto un lieto fine con il meticcio che è stato accolto da un’altra famiglia.