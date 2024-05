Ritrova il cane smarrito tre anni prima nel modo più inaspettato: il video su TikTok commuove il web

Aveva perso le speranze di rivedere l’amato cane si era smarrito tre anni fa. Una giovane donna ha ritrovato il fidato amico a quattro zampe in maniera inaspettata e dopo che le ricerche erano state interrotte da tempo.

La donna aveva utilizzato la piattaforma DiDi per rientrare a casa con un passaggio in moto quando ha notato un cane in strada

Con l’applicazione della piattaforma DiDi, utilizzata in America latina e in Asia, la ragazza aveva ottenuto un passaggio in motocicletta per rientrare a casa. La scena ha commosso tutti i presenti, compreso il conducente del mezzo, ed è diventata virale su TikTok e altri social network per l’incredibile natura degli eventi.

Nicolás stava accompagnando la passeggera a destinazione. All’improvviso, la ragazza gli ha chiesto di fermare la moto. L’uomo inizialmente aveva pensato ad un problema o ad un malessere. Poi vide la donna avvicinarsi ad cane randagio che si trovava sul marciapiede adiacente.

In realtà si trattava dell’amato cagnolino smarrito tre anni prima. Il pelosetto ha riconosciuto la padrona ed ha iniziato a farle le feste. La ragazza, emozionata e felice, ha videochiamato il fidanzato per mostrargli l’amico a quattro zampe ritrovato quando ormai pensava di non rivederlo più. Il partner l’ha raggiunta ed hanno così riportato il cane a casa.

Il cagnolino le ha fatto subito le feste: il motociclista si è commosso e non le ha fatto pagare la corsa

Commosso dalla situazione, il motociclista della piattaforma DiDi ha deciso di non farle pagare la corsa. Il video dell’emozionante ricongiungimento è stato condiviso su TikTok sull’account @nicorutas ed è diventato rapidamente virale.