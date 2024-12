Il viaggio di Natale si trasforma in tragedia sull’A2: morte madre e figlia di Santo Stefano Briga

Tragedia sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Mormanno, in provincia di Cosenza dove, intorno alle 21:30 venerdì 20 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale. Il bilancio è di due vittime, una mamma e sua figlia, e otto feriti.

Marina Calabrese e la piccola Aurora hanno perso la vita nel maxi tamponamento a Campotenese

Le vittime sono la 39enne Marina Calabrese e la piccola Aurora Pellegrino di 10 anni. Il marito, Antonino, e l’altro figlio sono rimasti feriti. La bambina viaggiava a bordo di un’Opel, sul sedile anteriore lato passeggero, la mamma, invece, sul sedile posteriore; il conducente è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo. A bordo dell’autobus nessun ferito grave. La famiglia si stava recando a Napoli in occasione delle festività natalizie.

La famiglia viveva a Santo Stefano di Briga, in provincia di Messina. Antonio Pellegrino era titolare di un’azienda di prodotti per giardinaggio mentre la madre si dedicava alla famiglia a tempo pieno. Sconvolti i compagni di classe della scuola primaria dell’Istituto comprensivo che frequentava la piccola Aurora che stava seguendo il catechismo in vista della Prima comunione. “Conosciamo tutti la famiglia Pellegrino fatta da persone perbene, riservate e rispettose” – ha detto padre Matteo Culletta della chiesa di San Giovanni.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 11 autovetture, un autoarticolato, un pullman e un furgone. Dalle prime ricostruzioni, a causare l’incidente sembra essere stato un tamponamento a catena dovuto alle avverse condizioni meteo, con piogge incessanti e nevicate nei pressi di Campotenese.

Salvi il papà della bimba e l’altro figlio, la comunità di Santo Stefano di Briga in lutto

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e Lauria, personale del 118 e pattuglie della Polizia Stradale di Lagonegro. Una volta estratti dalle lamiere, i feriti saranno trasportati in ospedale per le cure del caso. Traffico bloccato in direzione nord, con uscita obbligatoria per i veicoli leggeri presso lo svincolo di Mormanno e rientro in A2 presso lo svincolo di Laino Borgo. Per tutti i veicoli pesanti e i veicoli leggeri di lunga percorrenza, uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sibari.