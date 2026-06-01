Immacolata Panico trovata morta a 22 anni, era scomparsa da ore: la tragica scoperta al Centro Direzionale

Immacolata Panico

La giovane di Pomigliano d’Arco era sparita nella mattinata di domenica, familiari e amici avevano lanciato numerosi appelli sui social

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni originaria di Pomigliano d’Arco della quale non si avevano più notizie dalla mattinata di domenica 31 maggio. Dopo ore di apprensione e appelli diffusi sui social network, il corpo della ragazza è stato ritrovato nella zona del Centro Direzionale di Napoli, l’area dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore.

La notizia ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità pomiglianese, che da ieri seguiva con speranza gli sviluppi della vicenda nella speranza di un esito diverso.

La scomparsa della giovane aveva immediatamente fatto scattare l’allarme. I parenti avevano denunciato la situazione alle forze dell’ordine e avviato una massiccia campagna di condivisione sui social per cercare di raccogliere segnalazioni utili.

Purtroppo, dopo una notte di ricerche, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere.

Dal primo appello al ritrovamento del corpo

Secondo quanto ricostruito finora, Immacolata si era allontanata nella mattinata di domenica a bordo della sua Lancia Y.

Fin dalle prime ore la famiglia aveva manifestato una forte preoccupazione, anche alla luce di alcuni messaggi vocali che la giovane avrebbe inviato ai parenti prima della scomparsa.

Per tutta la giornata si sono moltiplicati gli appelli online. Fotografie, descrizioni dettagliate dell’abbigliamento indossato e richieste di aiuto sono state condivise centinaia di volte nel tentativo di individuare la ragazza.

Le ricerche si erano concentrate soprattutto tra Napoli Est e l’area del Centro Direzionale, dove erano stati segnalati gli ultimi movimenti della ventiduenne.

Proprio in quella zona, nelle ore successive, è avvenuto il ritrovamento del corpo.

Le indagini per ricostruire le ultime ore della giovane

Dopo il rinvenimento sono immediatamente scattati gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Questura di Napoli e la Polizia Municipale, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad avviare tutti i rilievi necessari.

Le indagini sono coordinate dai militari dell’Arma competenti per territorio, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione gli ultimi spostamenti della ragazza.

Tra gli elementi al vaglio figurano le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze delle persone che potrebbero averla incontrata nelle ore precedenti alla tragedia.

Gli accertamenti serviranno a chiarire in modo definitivo la sequenza degli eventi che hanno preceduto il decesso della giovane.

Una comunità sotto shock dopo la notizia

La morte di Immacolata Panico ha suscitato profondo cordoglio non soltanto tra i familiari ma anche tra amici, conoscenti e cittadini che avevano seguito con partecipazione la vicenda.

In poche ore i social network si sono riempiti di messaggi di vicinanza e ricordi dedicati alla giovane.

Molti utenti avevano condiviso gli appelli nella speranza di contribuire alle ricerche e oggi esprimono il proprio dolore per una vicenda che si è conclusa nel modo più drammatico possibile.

Perché la vicenda ha colpito così profondamente l’opinione pubblica

La storia di Immacolata Panico ha avuto una forte risonanza perché nel giro di poche ore si è passati dalla mobilitazione per una persona scomparsa alla notizia del ritrovamento del corpo.

Un susseguirsi di eventi che ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di persone tra Napoli e provincia.

Saranno ora gli ulteriori accertamenti delle autorità competenti a fare piena luce sulle circostanze della tragedia. Nel frattempo restano il dolore di una famiglia che aveva sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso e lo sgomento di una comunità colpita da una perdita tanto improvvisa quanto drammatica.