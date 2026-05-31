Immacolata Panico scomparsa da ore, l’appello della famiglia: ricerche in corso tra Napoli e Pomigliano

Immacolata Panico

L’ultimo avvistamento della 22enne sarebbe avvenuto nella zona del Centro Direzionale di Napoli, mentre sui social si moltiplicano gli appelli

Cresce la preoccupazione tra Pomigliano d’Arco e Napoli per la scomparsa di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi, domenica 31 maggio.

Secondo le informazioni diffuse dai familiari, la ragazza si sarebbe allontanata nella mattinata di domenica 31 maggio e da quel momento si sarebbero interrotti tutti i contatti. Le ore che passano senza notizie stanno aumentando l’apprensione di parenti, amici e conoscenti, che hanno deciso di lanciare un appello pubblico nel tentativo di raccogliere segnalazioni utili.

La denuncia di scomparsa è stata presentata ai Carabinieri, mentre sui social network stanno circolando fotografie e messaggi condivisi centinaia di volte nel tentativo di ampliare il più possibile la rete di ricerca.

Secondo quanto emerso finora, gli ultimi avvistamenti della giovane sarebbero stati registrati nell’area del Centro Direzionale di Napoli, zona nella quale si stanno concentrando le attenzioni di familiari e forze dell’ordine.

Chi è Immacolata Panico e come era vestita al momento della scomparsa

Le informazioni diffuse dalla famiglia hanno l’obiettivo di facilitare un eventuale riconoscimento da parte di chi potrebbe averla incrociata nelle ultime ore.

Immacolata Panico ha 22 anni, è alta circa un metro e sessanta, ha una corporatura esile, capelli lunghi castani e occhi castani.

Al momento della scomparsa indossava un top rosa, pantaloni lunghi beige e scarpe con i tacchi rosa.

Si tratta di elementi che potrebbero risultare utili per chiunque abbia notato una ragazza corrispondente alla descrizione nelle aree di Napoli, Pomigliano d’Arco o nei comuni limitrofi.

Nelle ultime ore numerosi cittadini hanno condiviso gli appelli pubblicati dai familiari, contribuendo a diffondere la notizia in tutta l’area metropolitana.

L’appello dei familiari: “Aiutateci a ritrovarla”

La famiglia sta vivendo ore particolarmente difficili e ha deciso di affidarsi anche ai social per cercare di accelerare le ricerche.

Nei messaggi pubblicati online viene chiesto a tutti di condividere l’appello e di prestare attenzione a eventuali avvistamenti.

L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di persone, soprattutto nelle zone di Napoli Est, del Centro Direzionale, di Pomigliano d’Arco e dei territori vicini.

I parenti della giovane sottolineano infatti che anche una segnalazione apparentemente marginale potrebbe rivelarsi importante per ricostruire i suoi spostamenti.

Cosa fare in caso di avvistamento

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa e le verifiche sono in corso.

Per questo motivo chiunque abbia informazioni utili o ritenga di aver visto la ragazza è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

I familiari chiedono di rivolgersi al 112 oppure al numero telefonico 320 0213717, indicato negli appelli diffusi nelle ultime ore.

La mobilitazione sui social e l’importanza delle segnalazioni

Negli ultimi anni numerosi casi di persone scomparse sono stati risolti anche grazie alla collaborazione dei cittadini e alla rapida diffusione delle informazioni attraverso i social network.

Per questo motivo la famiglia di Immacolata sta chiedendo la massima condivisione dell’appello, nella speranza che qualcuno possa fornire elementi utili alle ricerche.

Al momento ogni pista resta aperta e le verifiche proseguono. Le prossime ore saranno particolarmente importanti per ricostruire gli ultimi movimenti della giovane e comprendere dove possa essersi diretta dopo l’ultimo avvistamento segnalato nella zona del Centro Direzionale di Napoli.

Chiunque sia in possesso di informazioni è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.