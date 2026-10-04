Peschiera, incendio al camping Bella Italia: «Un boato tremendo, sembrava di essere in guerra»

Incendio e feriti a Peschiera del Garda

Il boato all’alba e il camping trasformato in un inferno di fiamme

«Sono stato svegliato da un botto tremendo, sembrava di essere in guerra».

È il racconto di uno dei turisti stranieri che si trovavano al camping Bella Italia di Peschiera del Garda, quando all’alba di domenica 4 ottobre è divampato un vasto incendio. Erano da poco passate le 6 quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno della grande struttura ricettiva, ancora aperta nonostante la stagione ormai avanzata.

In pochi minuti il rogo ha coinvolto intere file di bungalow e case mobili, generando una situazione di grande paura tra gli ospiti. Il bilancio provvisorio parla di 24 persone ferite, tra cui diversi turisti stranieri e un addetto alla sicurezza del campeggio.

Trenta bungalow coinvolti, sette persone in ospedale

Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe partito accidentalmente dall’interno di uno dei bungalow. Si tratta però di una prima ipotesi e le verifiche sulla causa del rogo sono ancora in corso.

Le fiamme hanno interessato circa trenta bungalow, tre file intere, oltre a diverse automobili. Un van è stato completamente distrutto dal fuoco.

I soccorritori hanno assistito complessivamente 24 persone. Sette sono state portate in pronto soccorso, mentre altri feriti hanno raggiunto autonomamente l’ospedale di Peschiera del Garda per sottoporsi agli accertamenti.

Tra le persone accompagnate in ospedale ci sono anche tre minorenni.

Uno dei feriti ha riportato ustioni di terzo grado, mentre per diversi altri il problema principale sarebbe stato legato all’inalazione di fumo e monossido di carbonio.

L’allarme è scattato prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco

Uno degli elementi che ha consentito di attivare rapidamente i soccorsi è stato il sistema di sicurezza interno del campeggio.

L’allarme sarebbe infatti scattato prima dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, permettendo di avviare le procedure di emergenza mentre le fiamme stavano ancora interessando la struttura.

Sul posto sono arrivati circa venti Vigili del Fuoco con cinque mezzi, insieme a sei mezzi del Suem 118. Presenti anche i Carabinieri, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità nelle strade esterne al campeggio.

Le operazioni sono proseguite per mettere completamente in sicurezza l’area e verificare che non ci fossero altre persone in difficoltà all’interno delle unità abitative.

La sorpresa: quattro Vigili del Fuoco tedeschi erano ospiti del campeggio

Tra i protagonisti dei primi soccorsi c’è anche un gruppo di turisti molto particolare.

Quattro Vigili del Fuoco tedeschi di Dietzenbach, che si trovavano al Bella Italia da appena un giorno per trascorrere una vacanza, hanno visto l’incendio e sono intervenuti immediatamente per aiutare.

Prima ancora dell’arrivo delle squadre italiane, i quattro hanno messo a disposizione la loro esperienza per contribuire a fronteggiare le fiamme e assistere nelle prime fasi dell’emergenza.

A ricordare il loro gesto è stato anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, che ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e ringraziato tutti i soccorritori.

«Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco di Verona, agli operatori del Suem 118 e a tutti i soccorritori intervenuti», ha dichiarato Zaia, sottolineando anche il comportamento dei quattro pompieri tedeschi.

«Si trovavano da ieri in vacanza nel campeggio e, accortisi dell’incendio, sono intervenuti immediatamente dando una mano a domare le fiamme in attesa dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Un gesto di grande prontezza, senso del dovere e solidarietà».

La struttura era ancora piena di turisti

Il Bella Italia è un campeggio molto esteso, con numerosi bungalow e case mobili. Nonostante il periodo ormai autunnale, la struttura ospitava ancora molti turisti, in larga parte stranieri.

In questi giorni, inoltre, a Peschiera del Garda è in corso una manifestazione legata al triathlon, elemento che contribuisce a spiegare la presenza di numerosi visitatori sul territorio.

L’incendio ha quindi provocato momenti di grande paura tra gli ospiti, svegliati improvvisamente dal rumore dell’esplosione e costretti a lasciare rapidamente le proprie sistemazioni.

Il lavoro dei soccorritori ha permesso di circoscrivere il rogo. Ora l’attenzione è concentrata sugli accertamenti per stabilire con certezza da dove siano partite le fiamme e perché l’incendio si sia propagato così rapidamente tra le strutture del campeggio.