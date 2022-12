Incendio Pasian di Prato, muore 17enne nel rogo: in fuga dalle finestre

Un 17enne albanese è morto nell’incendio divampato alle 2:30 di sabato 31 dicembre in una struttura di Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine, che ospita una comunità per minori. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, allertati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Il rogo è divampato nell’edificio di tre piani che sorge lungo via Campoformido, al civico 1.

Le fiamme si sono propagate in pochi minuti sorprendendo alcuni dei giovani ospiti della struttura. Un 16enne di origini ghanesi è rimasto intossicato così come un educatore della struttura che ha riportato ustioni in diverse parti del corpo. I feriti sono stati trasportati all‘ospedale di Udine.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Codroipo, i Carabinieri della Compagnia di Udine, la Polizia di Stato, due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. In corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incendio nell’edificio di Santa Caterina di Paslan di Prato.

Nella concitazioni alcuni giovani si sono lanciati dalle finestre. La struttura dove è scoppiato l’incendio è della società Aedis, cooperativa sociale onlus che opera da anni nel terzo settore e si occupa di accoglienza, assistenza sanitaria, formazione, gestione di pratiche per documenti. La vittima, il 17enne albanese, era arrivato un anno fa nella comunità per minori. “Un bravissimo ragazzo” – ha riferito Michele Lisco, il responsabile della comunità per ragazzi.