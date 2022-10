Incidente Ancona, auto nel canale a Serra San Quirico: muoiono due donne che rientravano da lavoro

Due donne sono morte, un’altra è ricoverata in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 19 di lunedì 10 ottobre a Serra San Quirico.

Elica di Fabriano in lutto per la scomparsa di Cinzia Ceccarelli e Sabina Canafoglia, grave 56enne

Avevano da poco finito il turno di lavoro allo stabilimento Elica di Fabriano (resterà chiuso per lutto martedì 11 ottobre) Cinzia Ceccarelli, 58 anni e Sabina Canafoglia, 51 anni, entrambe originarie di Jesi, quando la Polo Volkswagen sulla quale viaggiavano è finita in un canale che si trova a 5 metri dalla strada. Sulla vettura viaggiavano anche una collega 56enne ed un uomo.

Secondo una prima ricostruzione alla guida dell’auto c’era la 58enne che per evitare un passaggio a livello ha deciso di prendere una scorciatoia. La conducente avrebbe accusato un malore all’altezza dell’abbazia di Sant’Elena perdendo così il controllo della macchina che è sprofondata nel canale con la parte anteriore sommersa da due metri d’acqua.

La conducente potrebbe aver perso il controllo della vettura per un malore

La Polo è stata trascinata dalla corrente per 60 metri fino a quando non si è impigliata nella folta vegetazione. Sul posto vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per recuperare i corpi delle vittime è stato necessario l’intervento dei sommozzatori. I due feriti sono stati trasporti all’ospedale Torrette di Ancona con la 56enne che è stata ricoverata in gravi condizioni.