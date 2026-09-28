Corigliano-Rossano, schianto in moto a 26 anni: Francesco Arturi muore in via Nazionale, indagini sulla dinamica

Incidente a Corigliano Rossano, muore Francesco Arturi

L’impatto nella serata lungo la centralissima via Nazionale

Tragedia nella serata a Corigliano-Rossano, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua moto. La vittima è Francesco Arturi, residente in contrada Apollinara.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 lungo via Nazionale, allo Scalo coriglianese, una delle arterie principali della città. L’impatto si è verificato nella zona terminale della strada, nei pressi dello svincolo che conduce verso via Santi Somma e Abenante e in direzione della frazione di Villaggio Frassa.

Il giallo della dinamica

La moto condotta dal 26enne si sarebbe scontrata con un’automobile. La dinamica, però, resta ancora da ricostruire con precisione e non sono al momento disponibili elementi sufficienti per stabilire se Arturi abbia effettivamente impattato contro un altro mezzo.

L’urto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano.

I sanitari hanno immediatamente prestato soccorso al giovane e tentato di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile. Francesco Arturi è morto a 26 anni.

I carabinieri ricostruiscono la dinamica

Dopo l’incidente, i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la sequenza dei fatti e stabilire quali siano state le cause dello schianto.

Restano infatti da chiarire diversi aspetti, a partire dalla manovra effettuata dai mezzi coinvolti e dalla dinamica esatta dell’impatto. Saranno gli accertamenti eseguiti sul posto e le successive verifiche a permettere agli investigatori di ricostruire quanto accaduto.

In questa fase non sono quindi ancora attribuibili responsabilità e non è possibile stabilire se l’incidente sia stato provocato da una determinata manovra o da altre circostanze.

Il dramma lungo una strada molto frequentata

Lo schianto si è verificato in un tratto particolarmente centrale dello Scalo coriglianese, all’altezza dell’intersezione che si immette verso la traversa di via Santi Somma e Abenante, lungo il percorso che prosegue verso l’area del passaggio a livello ferroviario.

La notizia della morte di Francesco Arturi ha rapidamente suscitato dolore nella comunità di Corigliano-Rossano. Per il giovane, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Ora l’attenzione è concentrata sugli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire ogni fase dell’incidente e a chiarire cosa sia realmente accaduto in quei drammatici istanti lungo via Nazionale.