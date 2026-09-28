Simone Annichiarico, cosa ha deciso il Grande Fratello Vip sul suo rientro: Ilary Blasi comunica la decisione

Simone Annicchiarico

La produzione chiude definitivamente la porta al concorrente squalificato

Per Simone Annichiarico non ci sarà una seconda possibilità al Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica per aver violato il regolamento e le richieste arrivate dallo stesso concorrente per poter rientrare nella Casa, è arrivata la decisione definitiva della produzione.

A comunicarla, durante la puntata del 28 settembre, è stata Ilary Blasi, che ha letto ai concorrenti il comunicato relativo alla possibilità di un ritorno in gioco del figlio di Walter Chiari.

La risposta è stata netta: Simone Annichiarico non può rientrare nella Casa.

Ilary Blasi: «È definitivamente squalificato»

La conduttrice ha spiegato che la produzione ha esaminato nuovamente il regolamento prima di prendere una decisione.

«Abbiamo analizzato il regolamento», ha spiegato Ilary Blasi, prima di comunicare il verdetto: «Non possiamo permettere il rientro di Simone che è definitivamente squalificato».

Si chiude così la possibilità che Annichiarico possa tornare a partecipare al reality dopo il provvedimento che lo aveva costretto a lasciare il programma.

L’appello dopo la squalifica

La possibilità di un ritorno era stata alimentata dallo stesso Simone Annichiarico, che nella precedente puntata aveva chiesto alla produzione una seconda chance.

Il concorrente aveva rivolto un appello per poter rientrare nella Casa, anche alla luce delle scuse presentate dopo la violazione del regolamento. Nel frattempo, sui social e tra il pubblico del programma non erano mancate manifestazioni di affetto nei suoi confronti.

Annichiarico era infatti riuscito rapidamente a conquistare una parte significativa del pubblico ed era considerato anche tra i concorrenti con il cachet più alto dell’edizione.

Proprio per questo la possibilità di rivederlo nella Casa aveva alimentato le aspettative degli spettatori.

La produzione richiama anche alla responsabilità verso il pubblico

Nel comunicato letto da Ilary Blasi è stato ricordato anche un principio alla base della partecipazione al reality: i concorrenti, pur godendo dei privilegi legati alla permanenza nella Casa, hanno anche una responsabilità nei confronti del pubblico.

Le frasi pronunciate da Simone Annichiarico sono state quindi ritenute incompatibili con la prosecuzione della sua esperienza nel programma.

Le scuse e il consenso raccolto tra gli spettatori non hanno modificato la decisione: la squalifica resta definitiva.

Michelle Masullo è la prima eliminata

La puntata del 28 settembre ha portato anche alla prima eliminazione di questa edizione del Grande Fratello Vip.

A lasciare la Casa è stata Michelle Masullo, risultata la meno votata dal pubblico nel televoto che la vedeva contrapposta ad Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Giancarlo Danto.

La serata ha quindi prodotto due verdetti differenti: da una parte l’eliminazione di Michelle Masullo attraverso il televoto, dall’altra la chiusura definitiva della porta per Simone Annichiarico, che aveva sperato di ottenere dalla produzione la possibilità di ricominciare la sua avventura nel reality.