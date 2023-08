Morta in un incidente in scooter a Ferragosto, raccolta fondi per i funerali di Margherita Cannarile

Aveva perso da poco il papà Margherita Cannarile, la 24enne deceduta in ospedale nella notte tra il 15 e il 16 agosto dopo un tragico incidente in scooter il giorno di Ferragosto.

La giovane di origini pugliesi, residente a Roma, viaggiava con un amico, un 29enne salernitano, in sella ad una Honda Xadv. Il mezzo, proveniente dal raccordo Salerno-Avellino, è andato a sbattere contro un muro di contenimento all’altezza dello svincolo di Fratte. Margherita Cannarile è stata sbalzata sull’asfalto mentre il centauro è finito in un canale di scolo adiacente.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha riportato diverse fratture ed è stato operato. Non è in pericolo di vita. Dolore e costernazione per la morte della 24enne che stava cercando di superare il dolore per la scomparsa del papà. In queste ore è partita una gara di solidarietà sui social per aiutare la madre di Margherita.

“Per aiutare la mamma ad affrontare un altro dolorosissimo lutto stiamo facendo una raccolta fondi per sostenere le spese funerarie. Appena possibile creeremo un post con link per la donazione“ – ha scritto il cugino della ragazza morta nell’incidente allo svincolo di Fratte.