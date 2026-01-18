Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 10 morti e decine di feriti, vagoni ribaltati

Almeno 10 vittime per il deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz, Cordova

L’incidente ad Adamuz: due convogli deragliano e si scontrano

Sono almeno 10 le vittime del gravissimo incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio ad Adamuz, località della provincia di Cordoba, in Andalusia. Due treni ad alta velocità sono deragliati e si sono scontrati lungo la linea che collega Madrid al Sud della Spagna, provocando una delle peggiori tragedie ferroviarie degli ultimi anni nel Paese.

Secondo i servizi di emergenza regionali, i feriti sarebbero almeno un centinaio, con 25 persone in condizioni critiche. Il numero delle vittime potrebbe purtroppo aumentare nelle prossime ore.

La dinamica: un treno deraglia e invade il binario opposto

A ricostruire quanto accaduto è stato il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif. Un treno della compagnia Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid, è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz. Il convoglio ha invaso la linea adiacente, colpendo un secondo treno diretto a Huelva, che a sua volta è deragliato.

L’impatto è stato devastante. Alcuni vagoni si sono ribaltati completamente, intrappolando passeggeri all’interno delle carrozze. Squadre di vigili del fuoco e sanitari hanno lavorato per ore per estrarre i feriti dalle lamiere.

Il racconto dal treno: “Sembrava un terremoto”

Tra i testimoni anche Salvador Jiménez, giornalista della radio nazionale Rne, che viaggiava sul convoglio partito da Malaga. “A un certo punto è stato come un terremoto”, ha raccontato in diretta. “Gli ultimi due vagoni sono deragliati, uno si è completamente ribaltato”.

Secondo il suo racconto, il personale di bordo ha immediatamente chiesto l’aiuto di passeggeri con competenze sanitarie e ha utilizzato i martelletti di emergenza per rompere i finestrini e consentire l’evacuazione.

Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz, Córdoba.

Confirmados dos fallecidos.

Mientras Oscar Puente tuiteando contra Trump por Groenlandia y apoyando a Sarah Santaolalla.

¿Qué más tiene que pasar para que dimita este maldito inútil?pic.twitter.com/3yziMmCuFV pic.twitter.com/UfQQBuGuEV — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 18, 2026

Linee sospese e intervento del governo

A causa dell’incidente, la circolazione dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stata sospesa. Il traffico ferroviario sul resto della rete procede regolarmente, ma i disagi sono pesanti per migliaia di viaggiatori.

Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha parlato di un impatto “terribile” e si è recato personalmente al centro operativo Renfe H24 della stazione di Madrid Puerta de Atocha per seguire l’emergenza. Anche la Farnesina monitora la situazione per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.

Indagini in corso sulle cause del disastro

Le autorità spagnole hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del deragliamento. Al momento non si esclude un guasto tecnico ai deviatoi, ma saranno necessari rilievi approfonditi. Una tragedia che riaccende il dibattito sulla sicurezza dell’alta velocità in Europa.