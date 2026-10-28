Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità: decine di morti, c’è un’italiana dispersa

Il drammatico incidente ferroviario in Spagna

Un convoglio Renfe ha travolto un treno Iryo fermo sui binari vicino a Urda, nella provincia di Toledo

È una tragedia ferroviaria che sta sconvolgendo la Spagna. Due treni ad alta velocità si sono scontrati nella mattinata di mercoledì 28 ottobre nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo, lungo la linea che collega Madrid all’Andalusia. Il bilancio è ancora in evoluzione: le autorità regionali hanno riferito di almeno 30 vittime, mentre si teme che il numero possa aumentare con il completamento delle operazioni di soccorso. Decine i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Tra le persone di cui non si hanno notizie ci sarebbe anche una donna italiana. La sua posizione è al vaglio delle autorità, secondo quanto riferito da fonti della Farnesina. Gli altri quattro connazionali segnalati sul posto sarebbero invece in buone condizioni.

Lo schianto alle 8:54: coinvolti 544 passeggeri

L’incidente è avvenuto alle 8:54, al chilometro 118 della linea ferroviaria, nella zona compresa tra Mora, Orgaz e Urda. A scontrarsi sono stati un treno AVE di Renfe, partito da Madrid Puerta de Atocha alle 8 e diretto a Siviglia, e un convoglio Iryo che percorreva la stessa tratta.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, sul treno Renfe viaggiavano 397 persone, mentre l’Iryo trasportava 146 passeggeri e un neonato: complessivamente, 544 persone. L’impatto ha provocato il deragliamento di alcune carrozze. La locomotiva dell’AVE sarebbe rimasta incastrata nella parte posteriore del convoglio Iryo, secondo quanto riferito da fonti governative.

I soccorritori hanno lavorato per raggiungere i passeggeri rimasti intrappolati tra le lamiere e trasferire i feriti negli ospedali. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario, Protezione civile ed elicotteri medici. La Castiglia-La Mancia ha attivato il piano regionale di emergenza e richiesto il supporto dell’Unità militare di emergenza.

L’ipotesi dell’errore umano dopo il guasto al sistema di sicurezza

Tra gli aspetti da chiarire c’è la dinamica che ha portato il treno Renfe a raggiungere il convoglio Iryo fermo sui binari. Le prime ricostruzioni, riportate dai media spagnoli, indicano un possibile errore umano in seguito a un guasto del sistema di segnalamento.

Secondo quanto riferito da fonti governative citate da El País, un problema al sistema di sicurezza avrebbe costretto a gestire la circolazione in modalità alternativa. Un operatore del centro di controllo di Atocha avrebbe quindi autorizzato per errore la prosecuzione del viaggio del treno Renfe, nonostante la presenza dell’altro convoglio sulla linea.

Si tratta, al momento, di una prima ipotesi investigativa: le cause esatte dell’incidente e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate. Resta da chiarire anche perché il treno Iryo fosse fermo e quali procedure fossero in vigore nel momento in cui si è verificato il guasto.

Linea Madrid-Andalusia sospesa, attivati i centri di assistenza

La circolazione ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stata interrotta. Adif e Renfe hanno comunicato la sospensione del servizio e predisposto punti di assistenza per i passeggeri coinvolti e i loro familiari nelle principali stazioni, tra cui Madrid-Atocha e Siviglia-Santa Justa.

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che si recherà sul luogo dell’incidente insieme al ministro dell’Interno. Le istituzioni e le forze politiche hanno cancellato diversi impegni ufficiali in segno di rispetto per le vittime.

Anche il mondo dello sport ha reagito alla tragedia. La Federcalcio spagnola ha disposto il rinvio delle 24 partite del primo turno della Coppa del Re previste per la serata, esprimendo solidarietà alle persone coinvolte e alle loro famiglie.

Mentre proseguono gli accertamenti, resta la priorità di identificare le vittime, rintracciare le persone ancora disperse e fornire assistenza ai sopravvissuti. Il bilancio definitivo e la ricostruzione delle responsabilità sono ancora da confermare.