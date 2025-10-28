Buon onomastico Simone – Simona, oggi 28 ottobre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 28 ottobre, si festeggia San Simone il Cananeo o Zelote. È tra gli Apostoli meno conosciuti e sul quale le ricostruzioni storiche sono incerte e controverse. Secondo la tradizione Simone era denominato il Cananeo per distinguerlo da Simon Pietro. Secondo alcune fonti fu soprannominato lo Zelote per la sua militanza nel gruppo anti romano degli zeloti.

Simone il Cananeo martirizzato con Giuda Taddeo

Gli Apostoli Matteo e Marco, invece, lo indicano come il Cananeo. Viene indicato anche come il cugino di Gesù ed, inoltre, alcuni storici riferiscono che il soprannome Zelote sarebbe da ricondurre alla sua vecchia appartenenza al più conservatore dei partiti ebraici: gli Zeloti.

Dalla tradizione agiografica maggiormente diffusa emerge che Simone dopo aver evangelizzato l’Egitto seguì Giuda Taddeo (i due santi vengono festeggiati nello stesso giorno) in Persia e Armenia dove entrambi furono martirizzati.

La drammatica morte di Simone

Si narra che la morte dell’Apostolo fu parecchio cruenta in quanto il suo corpo fu fatto a pezzi con una sega e, per tale motivo, è raffigurato con quest’attrezzo oltre che con la barca. San Simone è patrono dei boscaioli, dei pescatori e degli addetti alla segatura di marmi. Le reliquie di San Simone riposano a Roma nella basilica di San Pietro in Vaticano, con quelle di Giuda Taddeo, al centro dell’abside del transetto con altare dedicato a San Giuseppe.

Origine del nome. Il nome ebraico Shime’on deriva dal verbo shama, ‘ascoltare’, e significa ‘Dio ha ascoltato’.

Buon onomastico Simone, Simona 28 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico Simone, Simona. Oggi, 28 ottobre, in occasione della ricorrenza di San Simone Cananeo tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Simone, Simona e Simonetta. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 28 ottobre, per gli auguri di buon onomastico. Da rilevare che nella stessa data festeggiano anche le persone battezzate con il nome di Giuditta.