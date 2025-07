Tragedia sulla Fondovalle Vitulanese: morti due uomini di Campoli del Monte Taburno

I resti delle due auto dopo il tragico impatto sulla Fondovalle Vitulanese

Due comunità sotto choc

Due uomini sono morti a seguito di un violentissimo scontro frontale tra un’Audi A3 e una Lancia Y lungo la Fondovalle Vitulanese, all’altezza dello svincolo per Castelpoto. Le vittime sono Mario Orlacchio, 37 anni, e Giuseppe Caporaso, 52 anni, entrambi residenti a Campoli del Monte Taburno. Le loro comunità sono sotto choc, mentre le autorità stanno ancora cercando di chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Dove è avvenuto lo scontro? E chi erano le vittime?

Un punto già segnato da un’altra tragedia venti anni fa

L’impatto si è verificato nella mattinata lungo la Fondovalle Vitulanese, in provincia di Benevento, a poche decine di metri dal luogo di un altro drammatico incidente accaduto vent’anni fa. Stavolta a scontrarsi sono state un’Audi A3 e una Lancia Y, che procedevano in direzione opposta. L’urto frontale è stato talmente violento che per uno dei due automobilisti, Mario Orlacchio, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Per Giuseppe Caporaso, noto commercialista della zona, i soccorsi sono risultati vani: è spirato poco dopo, nonostante i tentativi prolungati di rianimazione da parte dei sanitari dell’Unità mobile della Croce Rossa.

Quali sono le prime ipotesi sulla dinamica?

Carabinieri al lavoro, dinamica ancora poco chiara

I vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Montesarchio e diverse ambulanze del 118 sono giunti immediatamente sul posto. Tuttavia, la posizione dei veicoli e l’entità dei danni non rendono semplice la ricostruzione dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno esaminando i rilievi e ascoltando eventuali testimoni per chiarire le cause dello scontro.

Come reagisce la comunità?

Campoli del Monte Taburno sotto choc: proclamato il lutto cittadino

La morte improvvisa di due cittadini molto conosciuti ha scosso profondamente l’intero paese. Mario Orlacchio, 37 anni, gestiva una tabaccheria con il padre Domenico. Giuseppe Caporaso, 52 anni, era un professionista stimato. Il sindaco di Campoli del Monte Taburno, Nicola Grasso, ha annunciato il rientro immediato in paese e ha preannunciato la proclamazione del lutto cittadino in segno di cordoglio.