Caivano, Antonio Golino muore sul lavoro a 22 anni schiacciato da un bancale: lutto a Marcianise

Un giovane di appena 22 anni, originario di Marcianise (provincia di Caserta), ha perso la vita sul posto di lavoro a Caivano, in provincia di Napoli. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 8:30 di giovedì 12 gennaio nell’azienda “M & C” che si occupa di confezionamento di salumi e formaggi per la grande distribuzione.

Antonio Golino aveva appena iniziato il turno, l’incidente durante le operazioni di spostamento della merce

Antonio Golino è stato schiacciato da un bancale poco dopo aver iniziato il turno durante lo spostamento della merce. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare nonostante l’immediato intervento degli operatori del soccorso. Sul posto anche i vigli del guoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per comprendere le cause che hanno provocato l’incidente sul lavoro.

L’operaio avrebbe compiuto 23 anni il 9 luglio ed era il primo di tre figli (Benito e Angela i fratelli minori). Aveva frequentato la Ragioneria a Marcianise ed era fidanzato con Maria Teresa, inconsolabile come i genitori e l’intera comunità di Marcianise che si è stretta attorno ai familiari di Antonio Golino.

Incidente mortale in un’azienda di Caivano

Aperta inchiesta, nel 2022 125 persone sono morte in Campania sul posto di lavoro

Nel 2022 125 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro in Campania. “Un’emergenza silente, molto spesso taciuta, a cui lo Stato, gli imprenditori e il mondo del lavoro tutto, devono urgentemente maggiori risposte, potenziando i sistemi di controllo e prevenzione. In questo momento il mio pensiero va alla famiglia e ai cari del giovane” – ha riferito in una nota la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.