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Incidente lavoro Napoli oggi, morto operaio in via dei Mille: chi era Ciro Mennella

DiRedazione

Pubblicato: 18 Apr, 2026 - ore: 16:50 #incidente lavoro, #Napoli, #San Gennaro Vesuviano
A sinistra Ciro Mennella, a destra il dolore dei familiariA sinistra Ciro Mennella, a destra il dolore dei familiari

Incidente lavoro Napoli oggi, operaio morto durante ristrutturazione in gioielleria

Un operaio è morto questa mattina mentre lavorava in un cantiere nel cuore del quartiere Chiaia, in una delle strade simbolo dello shopping cittadino. La vittima è Ciro Mennella, 46 anni, originario di San Gennaro Vesuviano.

L’uomo era impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di una gioielleria in via dei Mille quando si è consumata la tragedia. L’allarme è scattato immediatamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ciro Mennella morto a Napoli: dinamica ancora da chiarire

Sulle cause dell’incidente resta il massimo riserbo. Le prime ipotesi parlano di una possibile caduta da una scala, ma non viene esclusa neanche la pista del malore improvviso durante l’attività lavorativa.

Gli accertamenti saranno decisivi per stabilire cosa sia realmente accaduto in quei momenti. La Procura ha disposto l’autopsia, passaggio chiave per chiarire le cause del decesso.

Indagini in corso: rilievi della scientifica e ispettorato del lavoro

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, il personale del 118 e gli ispettori del lavoro. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato, con il supporto della scientifica per i rilievi tecnici.

L’obiettivo è ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.

Chiaia sotto shock, cordoglio per l’operaio morto

La morte di Ciro Mennella ha scosso profondamente il quartiere Chiaia e l’intera città. Una tragedia avvenuta in pieno centro, sotto gli occhi di una comunità incredula.

A esprimere cordoglio è stata anche l’assessora al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, che ha parlato di “una ferita insanabile per la comunità”, sottolineando come ogni morte sul lavoro rappresenti una sconfitta collettiva. Annullato l’evento previsto in serata a San Gennaro Vesuviano in segno di lutto.

Morti sul lavoro in Campania, l’ennesima tragedia

Quella di via dei Mille si inserisce in un quadro più ampio. È l’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Campania, un dato che continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza nei cantieri.

Il tema torna con forza al centro del dibattito: lavorare non può significare rischiare la vita. E mentre si attendono gli esiti delle indagini, resta l’urgenza di rafforzare controlli e prevenzione.

Una morte che chiede risposte

Tra le ipotesi della caduta e quella del malore, la verità è ancora tutta da accertare. Saranno gli esami e le verifiche tecniche a chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o di una fatalità improvvisa.

Nel frattempo, resta il dolore di una famiglia e di una città che si ritrova ancora una volta a fare i conti con una morte sul lavoro.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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