Amadeus torna in Rai dopo due anni: il duetto con Fiorello che alimenta le voci sul futuro e il retroscena su Annalisa

Fiorello e Amadeus

La gag a La Pennicanza alimenta le indiscrezioni sul futuro del conduttore, intanto spunta l’ipotesi di un addio anticipato a Warner Bros Discovery

Il ritorno di Amadeus in Rai, anche se soltanto da ospite, non è passato inosservato. A due anni dall’addio a Viale Mazzini, il conduttore è stato protagonista dell’ormai celebre “Ama-Day” a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Una reunion che ha subito acceso il dibattito sul futuro televisivo dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.

Tra battute, ricordi e canzoni improvvisate, il momento che ha fatto più discutere è stata la parodia di Non Amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”, ha cantato Amadeus tra le risate generali, mentre Fiorello celebrava il ritorno degli “Amarello”.

Sanremo resta nel cuore: la frase che fa sognare i fan

Inevitabile la domanda sul Festival di Sanremo. E la risposta di Amadeus ha subito fatto rumore.

“Sanremo non si rifiuta mai. Abbiamo vissuto cinque anni con grande gioia e divertimento. E poi io amo le canzoni”, ha dichiarato il conduttore, ricordando l’esperienza che lo ha consacrato tra i protagonisti assoluti della televisione italiana.

Parole che, pur senza annunciare nulla di concreto, alimentano le indiscrezioni su un possibile ritorno in Rai in futuro.

L’indiscrezione sull’addio anticipato a Discovery

La partecipazione a Radio2 arriva in un momento particolarmente delicato della carriera di Amadeus. Da settimane, infatti, si rincorrono le voci di una possibile separazione consensuale con Warner Bros Discovery, gruppo con cui aveva firmato nel 2024 un contratto quadriennale.

Secondo diverse indiscrezioni, le parti starebbero valutando una strategia condivisa per interrompere il rapporto con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell’accordo.

Il trasferimento sul Nove, nonostante programmi come La Corrida, Like a Star e il recente access prime time The Cage, non avrebbe prodotto i risultati sperati in termini di ascolti e impatto mediatico.

Da Annalisa a Olly: le confessioni sul Festival

Nel corso della chiacchierata con l’amico Fiorello non sono mancate anche alcune curiosità legate alle sue edizioni di Sanremo.

Amadeus ha rivelato che nel suo primo Festival decise di non selezionare Annalisa, una scelta che oggi fa inevitabilmente discutere considerando il successo raggiunto dalla cantante negli ultimi anni.

Ha invece rivendicato con orgoglio l’intuizione di puntare su artisti allora emergenti come Tananai e Olly, scommesse che si sono rivelate vincenti.

Ritorno in Rai o nuovo progetto? Cosa può succedere adesso

Al momento non esistono conferme ufficiali su un possibile rientro di Amadeus in Rai. La stessa azienda, nei mesi scorsi, ha più volte frenato le indiscrezioni.

Tuttavia il clima disteso mostrato durante l’incontro con Fiorello a La Pennicanza e il tono utilizzato dal conduttore nei confronti del servizio pubblico vengono interpretati da molti osservatori come un segnale significativo.

La sensazione è che il futuro di Amadeus sia ancora tutto da scrivere. E il ritorno, anche solo per un giorno, nella “sua” Rai potrebbe rappresentare molto più di una semplice ospitata tra amici.