Cossombrato, uccide ex moglie e compagno poi si lancia dal castello: strage per gelosia nell’Astigiano

Duplice omicidio e suicidio a Cossombrato

Cossombrato omicidio oggi, tre morti: cosa è successo

Una tragedia familiare si consuma in poche ore e lascia tre morti in un piccolo centro dell’Astigiano. Un uomo ha ucciso l’ex moglie e il suo nuovo compagno, per poi togliersi la vita.

Le vittime sono Drita Koni e il compagno, mentre l’uomo che ha compiuto il duplice omicidio è Astrit Koni, 59 anni, conosciuto in paese anche come Arturo. Tutti di origine albanese, vivevano in Italia da oltre vent’anni.

Duplice omicidio e suicidio, la pista della gelosia

Secondo le prime ricostruzioni, il movente sarebbe legato alla gelosia. L’uomo avrebbe tentato più volte un riavvicinamento con l’ex moglie, senza successo.

La donna aveva infatti intrapreso una nuova relazione, elemento che potrebbe aver scatenato la violenza.

Gli investigatori stanno verificando ogni dettaglio, ma il quadro che emerge è quello di un gesto maturato in ambito personale e relazionale.

L’aggressione nel campo e l’arma agricola

I corpi delle due vittime sono stati trovati in un campo, non lontano da alcuni alveari di cui la coppia si occupava.

L’aggressione sarebbe avvenuta con una roncola, un attrezzo agricolo rinvenuto accanto ai cadaveri. I colpi sarebbero stati violenti e ripetuti.

A dare l’allarme è stato un familiare della donna, preoccupato per l’assenza di notizie.

La fuga verso il castello e il suicidio

Dopo il duplice omicidio, Astrit Koni si sarebbe allontanato dirigendosi verso il castello del paese.

L’uomo lavorava come giardiniere nella struttura e ne aveva le chiavi, circostanza che gli ha consentito di accedere senza difficoltà.

È lì che si è consumato l’ultimo atto: si è lanciato nel vuoto, togliendosi la vita.

Indagini in corso dei carabinieri

Sul caso stanno indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Gli accertamenti riguardano sia la dinamica dell’aggressione sia i movimenti dell’uomo nelle ore precedenti e successive al delitto.

Un paese sotto shock

Cossombrato, poco più di 500 abitanti, si ritrova improvvisamente al centro di una vicenda drammatica.

Una comunità piccola, dove tutti si conoscono, ora segnata da un fatto di sangue che lascia sgomento e incredulità.

Una tragedia che riporta il tema della violenza nelle relazioni

Ancora una volta, una storia privata si trasforma in tragedia. La gelosia, il rifiuto e l’incapacità di accettare la fine di una relazione emergono come elementi centrali.

Tre vite spezzate in poche ore, in un contesto quotidiano che si trasforma improvvisamente in scenario di violenza.