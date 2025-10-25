Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Licata, tragico incidente sulla provinciale 67: muore un motociclista 28enne di Gela

DiRedazione

Pubblicato: 25 Ott, 2025 - ore: 19:53 #Gela, #incidente, #Licata, #motociclista
Tragico incidente sulla provinciale 67 a Licata, muore 28enneTragico incidente sulla provinciale 67, a Licata, muore 28enne

Come è avvenuto lo scontro sulla provinciale 67?

Giuseppe Di Stefano, 28 anni di Gela, era a bordo della sua Ducati R6 lungo la provinciale 67, che collega Licata ai lidi balneari, quando si è verificato l’impatto fatale con un’autobotte. L’incidente, avvenuto in una zona nota per traffico turistico e stagionale, è al momento sotto accertamento della polizia locale, che sta ricostruendo dinamica, velocità e posizione dei veicoli coinvolti.

Giuseppe Di Stefano è morto sul colpo

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e un elisoccorso proveniente da Caltanissetta, insieme all’equipe dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Il conducente dell’autobotte, un ventisettenne di Licata, è rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso dello stesso ospedale, con condizioni non preoccupanti. Gli investigatori stanno verificando anche le condizioni della strada e eventuali fattori esterni, come visibilità e segnaletica.

Le indagini

Oltre alla posizione dei veicoli, saranno rilevanti le tracce sull’asfalto e l’analisi dei danni sulla moto e sull’autobotte. L’attenzione è puntata sulla velocità e le manovre del motociclista, così come sulla traiettoria dell’autobotte. L’obiettivo delle autorità è ricostruire con precisione se si sia trattato di una collisione accidentale o di un insieme di circostanze sfortunate.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘Sembrava influenza’: Irene muore a 30 anni dopo giorni di febbre e tosse a Frosinone, indaga la Procura

Ott 25, 2025 Giuseppe D'Alto
Attualità

Trapani sotto choc, Alessandro non ce l’ha fatta, il bimbo autistico è precipitato dal balcone al quinto piano

Ott 25, 2025 Redazione
Attualità

‘Una ragazza solare’: Beatrice Bellucci muore a 20 anni sulla Colombo, si indaga su gara clandestina

Ott 25, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Licata, tragico incidente sulla provinciale 67: muore un motociclista 28enne di Gela

Attualità

‘Sembrava influenza’: Irene muore a 30 anni dopo giorni di febbre e tosse a Frosinone, indaga la Procura

Attualità

Trapani sotto choc, Alessandro non ce l’ha fatta, il bimbo autistico è precipitato dal balcone al quinto piano

Attualità

‘Una ragazza solare’: Beatrice Bellucci muore a 20 anni sulla Colombo, si indaga su gara clandestina

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.