Licata, tragico incidente sulla provinciale 67: muore un motociclista 28enne di Gela

Tragico incidente sulla provinciale 67, a Licata, muore 28enne

Come è avvenuto lo scontro sulla provinciale 67?

Giuseppe Di Stefano, 28 anni di Gela, era a bordo della sua Ducati R6 lungo la provinciale 67, che collega Licata ai lidi balneari, quando si è verificato l’impatto fatale con un’autobotte. L’incidente, avvenuto in una zona nota per traffico turistico e stagionale, è al momento sotto accertamento della polizia locale, che sta ricostruendo dinamica, velocità e posizione dei veicoli coinvolti.

Giuseppe Di Stefano è morto sul colpo

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e un elisoccorso proveniente da Caltanissetta, insieme all’equipe dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Il conducente dell’autobotte, un ventisettenne di Licata, è rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso dello stesso ospedale, con condizioni non preoccupanti. Gli investigatori stanno verificando anche le condizioni della strada e eventuali fattori esterni, come visibilità e segnaletica.

Le indagini

Oltre alla posizione dei veicoli, saranno rilevanti le tracce sull’asfalto e l’analisi dei danni sulla moto e sull’autobotte. L’attenzione è puntata sulla velocità e le manovre del motociclista, così come sulla traiettoria dell’autobotte. L’obiettivo delle autorità è ricostruire con precisione se si sia trattato di una collisione accidentale o di un insieme di circostanze sfortunate.