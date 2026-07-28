Piacenza, schianto tra una moto e un’ambulanza: muore un ragazzo di 22 anni

Un giovane di 22 anni è deceduto in un tragico scontro a Piacenza

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un mezzo della Croce Bianca che stava uscendo dalla sede dell’associazione

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto Piacenza nel pomeriggio di oggi. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo il violento impatto tra la moto sulla quale viaggiava e un’ambulanza della Croce Bianca. Lo schianto è avvenuto lungo via Emilia Parmense, all’altezza dell’incrocio con via Caselli, proprio davanti alla sede della pubblica assistenza.

Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili.

Lo schianto davanti alla sede della Croce Bianca

L’incidente si è verificato poco prima delle 16.30.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca, appartenente alla rete Anpas, stava uscendo dalla propria sede quando è avvenuto lo scontro con la moto condotta dal 22enne.

L’impatto contro la fiancata del mezzo di soccorso è stato particolarmente violento e il motociclista è stato sbalzato a terra.

Alcune prime informazioni parlano di una possibile velocità sostenuta della moto, ma saranno gli accertamenti della polizia locale a stabilire con precisione la dinamica dell’incidente.

Inutili i soccorsi

Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate.

I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento urgente al Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Nonostante gli sforzi del personale medico, il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

La notizia ha rapidamente scosso la comunità piacentina.

Indagini in corso sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Piacenza, ai quali è stato affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi tecnici necessari per accertare le responsabilità e verificare la successione degli eventi che hanno portato al tragico impatto.

Saranno determinanti anche eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Comunità sotto choc

La morte del giovane motociclista ha lasciato sgomenta la città di Piacenza, dove l’incidente si è verificato in una zona particolarmente trafficata.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’identità della vittima e sugli accertamenti disposti dagli investigatori.

L’inchiesta prosegue per chiarire ogni aspetto della tragedia e stabilire le cause dello schianto che è costato la vita al ragazzo di appena 22 anni.