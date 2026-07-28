La cantante ha raccontato sui social la disavventura vissuta insieme alla manager Francesca Salvini

Momenti di grande tensione per Emma Marrone, protagonista di una disavventura che ha tenuto con il fiato sospeso anche i suoi milioni di follower. La cantante è rimasta bloccata in ascensore insieme alla manager e amica Francesca Salvini, dopo che l’impianto si è improvvisamente fermato tra due piani.

Un episodio che, almeno inizialmente, ha provocato non poca paura, ma che si è poi concluso con un sorriso grazie all’ironia che contraddistingue l’artista salentina.

L’ascensore si blocca all’improvviso

L’imprevisto è avvenuto mentre Emma e Francesca stavano semplicemente uscendo di casa per portare i sacchetti della raccolta differenziata.

All’improvviso la cabina si è fermata, lasciando le due donne intrappolate all’interno.

Nei video pubblicati sui social si vede Emma visibilmente agitata mentre cerca di mantenere la calma.

A un certo punto, presa dallo sconforto, esclama: “Io chiamo i vigili del fuoco subito. Sto impazzendo. Com’è il mondo infame, tutto a me capita. Tutti i giorni me ne succede una.”

Il video diventa virale

A raccontare quanto accaduto è stata proprio Francesca Salvini, che ha condiviso sui social alcuni momenti della disavventura.

Tra un sorriso e l’altro, la manager riprende Emma mentre cerca di rinfrescarsi con un ventaglio e prova a richiamare l’attenzione dall’interno dell’ascensore.

Nel filmato compaiono anche i sacchetti della spazzatura che le due stavano portando fuori, dettaglio che ha contribuito a rendere ancora più ironica una situazione nata sotto il segno della paura.

Dopo lo spavento arrivano le battute

Superato il momento più difficile, Emma ha scelto di sdrammatizzare.

Tra le sue storie Instagram ha condiviso la locandina del film horror “The Lift”, accompagnandola con una frase ironica che invita, scherzosamente, a preferire sempre le scale all’ascensore.

Successivamente ha rassicurato tutti i suoi follower con un altro messaggio, confermando che la disavventura si era conclusa nel migliore dei modi.

Con il suo consueto sarcasmo ha aggiunto anche una nota leggera, scherzando sul nuovo look appena realizzato dal parrucchiere.

Liberate dopo circa 45 minuti

Secondo quanto raccontato sui social, Emma Marrone e Francesca Salvini sarebbero rimaste bloccate nella cabina per circa 45 minuti.

Solo dopo l’arrivo dei tecnici l’ascensore è stato rimesso in funzione e le due sono finalmente riuscite a uscire.

L’episodio non ha avuto conseguenze fisiche, ma ha regalato ai follower della cantante uno spaccato della sua quotidianità, fatta anche di piccoli imprevisti affrontati con spontaneità e autoironia.

Una disavventura che, dopo la paura iniziale, si è trasformata in un racconto social capace di strappare sorrisi ai tantissimi fan che hanno seguito in tempo reale quanto accaduto.