Monterrey, si schianta contro un muro credendo fosse un tunnel: il murale “inganna” l’automobilista e il video diventa virale

L'auto si è schiantata contro un murales

L’incredibile incidente è avvenuto in Messico, la donna ha centrato in pieno un muro decorato con un murale iperrealistico ispirato a Road Runner e Wile E. Coyote

Un murale così realistico da sembrare una vera strada. È questa l’ipotesi che sta facendo discutere migliaia di utenti sui social dopo il curioso incidente avvenuto a Monterrey, nello stato messicano di Nuevo León, dove una donna si è schiantata con la propria auto contro un muro dipinto con l’immagine di un tunnel.

Le fotografie e i video dello schianto sono diventati rapidamente virali, alimentando il dibattito su quanto l’illusione ottica possa aver influito sull’accaduto. Al momento, come sottolineato dai media locali, le autorità messicane non hanno confermato questa ricostruzione.

Il murale ispirato ai cartoni di Willy il Coyote

Il muro contro cui si è schiantata l’automobilista ospita un grande murale realizzato in stile iperrealistico, ispirato alla celebre scena del cartone animato Road Runner e Wile E. Coyote, in cui il coyote dipinge un finto tunnel sulla parete di una montagna.

Da una certa distanza, il disegno dà realmente l’impressione che la carreggiata prosegua oltre il muro, creando un effetto visivo sorprendente.

Proprio questa caratteristica ha spinto molti utenti a ipotizzare che la conducente possa aver scambiato il murale per un vero sottopassaggio.

Lo schianto contro il muro

L’incidente è avvenuto mentre la donna percorreva la strada a bordo di una piccola utilitaria.

Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura ha proseguito la sua corsa fino a colpire frontalmente il muro.

L’urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore del veicolo: cofano, paraurti e parte del vano motore sono rimasti seriamente danneggiati.

Nonostante la violenza dell’impatto, la conducente è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Le autorità: nessuna conferma sull’illusione ottica

Sui social la teoria più condivisa è quella dell’errore provocato dal murale.

Secondo molti utenti, la donna avrebbe visto da lontano quella che sembrava una galleria aperta, accorgendosi troppo tardi che si trattava soltanto di un dipinto.

Il Dipartimento del Traffico di Monterrey, però, non ha confermato questa versione.

Gli investigatori stanno infatti valutando anche altre possibili cause, tra cui una distrazione alla guida, un’eccessiva velocità o un errore umano indipendente dall’effetto ottico del murale.

Nessun ferito grave

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna.

Dopo gli accertamenti sanitari, è stato stabilito che non aveva riportato ferite gravi e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

L’auto è stata successivamente rimossa con un carro attrezzi, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le immagini fanno il giro del mondo

In poche ore i video e le fotografie dello schianto hanno invaso i social network, dove migliaia di utenti hanno paragonato la scena proprio alle gag del celebre cartone animato.

Molti hanno scherzato sull’incredibile somiglianza tra quanto accaduto a Monterrey e gli episodi di Wile E. Coyote, mentre altri hanno sottolineato come un murale così realistico possa effettivamente trarre in inganno, almeno a prima vista.

Resta però un punto fermo: sarà soltanto l’indagine delle autorità a stabilire se il dipinto abbia realmente contribuito all’incidente oppure se si sia trattato esclusivamente di un errore della conducente.